NOVAKOVA PORUKA NA KAMERI JE BRUTALNA! Đoković napisao tri reči i oduvao celu planetu!
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu u Melburnu pobedio drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Najbolji srpski teniser ikada posle meča tradicionalno je ostavio poruku na kameri.
"Nešto ste rekli", napisao je Nole kao poruku za sve one koji su ga otpisali u meču sa Italijanom.
Đoković je pobedio u svih 10 finala Australijan opena u kojim je igrao do sad, a ove godine ga u finalnom meču očekuje duel sa prvim teniserom sveta Špancem Karlosom Alkarasom.
Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Izhar KHAN / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia
