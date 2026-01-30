Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu u Melburnu pobedio drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Najbolji srpski teniser ikada posle meča tradicionalno je ostavio poruku na kameri.

"Nešto ste rekli", napisao je Nole kao poruku za sve one koji su ga otpisali u meču sa Italijanom.

Đoković je pobedio u svih 10 finala Australijan opena u kojim je igrao do sad, a ove godine ga u finalnom meču očekuje duel sa prvim teniserom sveta Špancem Karlosom Alkarasom.

Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Izhar KHAN / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Ne propustiteTenis"O MOJ BOŽE, ODAKLE DA POČNEM..." Prve reči Novaka Đokovića nakon plasmana u finale Australijan opena! Slomile ga emocije, izjavom o Sineru je oduševio planetu!
Novak Đoković
TenisOVO ZANIMA CELU SRBIJU! Evo kada Đoković igra finale Australijan opena - vrhunski termin!
Novak Đoković
TenisZABRINJAVAJUĆE FOTOGRAFIJE! NOVAKU NIKADA NIJE BILO OVAKO LOŠE! Pogledajte kako se Novak muči - ove dramatične slike sve otkrivaju!
profimedia-1070585781.jpg
TenisĐOKOVIĆ NE MOŽE DA DOĐE DO VAZDUHA, UHVATIO SE ZA GRUDI, PA TRAŽIO TABLETU! Novak u ogromnim mukama! Ne oseća se dobro, ovo je vrlo zabrinjavajuće! VIDEO
Novak Đoković

Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom Izvor: Eurosport