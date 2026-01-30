Slušaj vest

Najtrofejniji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u polufinalu, posle više od četiri sata borbe, savladao prvog igrača sveta Janika Sinera u pet setova, sa 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Đokoviću će to biti 11. finale na prvom godišnjem gren slemu, a svih prethodnih 10 uspeo je da dobije. Za 11. titulu u Melburnu, a ukupno 25 na gren slem turnirima, u nedelju će se boriti protiv Karlosa Alkaraza, koji je u prvm polufinalu pobedio Aleksandra Zvereva sa 3:2.

Za plasman u finale, Novak Đoković je zaradio 1,5 miliona dolara (2,1 miliona australijskih dolara ili 1,2 miliona evra).

Bio je ovo u svakom smislu najbolji Novakov meč u poslednje dve godine, a veoma je važno što je uspeo da izdrži sve fizičke napore. Sada mu predstoji da se što je moguće više oporavi od ovog maratona, jer finale protiv Alkaraza neće biti ništa manje fizički zahtevno.