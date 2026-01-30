Slušaj vest

Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena pošto je u polufinalnom meču, posle velike borbe u pet setova, bio bolji od Janika Sinera (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4).

Đoković je posle epske borbe nastavio da sanja svoj san i ima još samo jedan korak da u Australiji stigne do 25. grend slem trofeja u karijeri. Mnogi su ga otpisali pred meč i potcenili su srce šampiona, ali je Novak ponovo pokazao klasu kada je to bilo najpotrebnije.

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ipak, ima ljudi koji su se potrudili da pronađu zamerku i umanje ovu pobedu Novaka, a jedan od njih je Mats Vilander.

Čuveni teniser tvrdi da Siner nije bio na 100% danas, i da je zbog toga srpski as došao do pobede.

"Čini mi se da je presudilo što Janik nije bio na 100 odsto mogućnosti koje je prikazao na ovom turniru. Imali smo situaciju kad se Novak nije dobro osećao, kada se nije dobro kretao. Kako je odmicalo, u fizičkom smislu, uz servis, za njegove godine ovo je bilo brutalno dobro", rekao je Mats Vilander bez trunke sramote.

Ne propustiteTenisNOVAKOVA PORUKA NA KAMERI JE BRUTALNA! Đoković napisao tri reči i oduvao celu planetu!
Novak Đoković
TenisEPSKA POBEDA NOVAKA ĐOKOVIĆA! SRBIN SRUŠIO SINERA I ZAKAZAO FINALE SA ALKARAZOM! Pogledajte galeriju sa meča koji će se pamtiti!
Novak Đoković
TenisNOVAK PLAČE KAO KIŠA! Epske scene posle neverovatne pobede nad Sinerom (VIDEO)
profimedia-1070611249.jpg
Tenis"O MOJ BOŽE, ODAKLE DA POČNEM..." Prve reči Novaka Đokovića nakon plasmana u finale Australijan opena! Slomile ga emocije, izjavom o Sineru je oduševio planetu!
Novak Đoković

Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom Izvor: Eurosport