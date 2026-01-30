Slušaj vest

Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena pošto je u polufinalnom meču, posle velike borbe u pet setova, bio bolji od Janika Sinera (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4).

Đoković je posle epske borbe nastavio da sanja svoj san i ima još samo jedan korak da u Australiji stigne do 25. grend slem trofeja u karijeri. Mnogi su ga otpisali pred meč i potcenili su srce šampiona, ali je Novak ponovo pokazao klasu kada je to bilo najpotrebnije.

Ipak, ima ljudi koji su se potrudili da pronađu zamerku i umanje ovu pobedu Novaka, a jedan od njih je Mats Vilander.

Čuveni teniser tvrdi da Siner nije bio na 100% danas, i da je zbog toga srpski as došao do pobede.

"Čini mi se da je presudilo što Janik nije bio na 100 odsto mogućnosti koje je prikazao na ovom turniru. Imali smo situaciju kad se Novak nije dobro osećao, kada se nije dobro kretao. Kako je odmicalo, u fizičkom smislu, uz servis, za njegove godine ovo je bilo brutalno dobro", rekao je Mats Vilander bez trunke sramote.