Novak Đoković se nakon velike drame u polufinalu Australijan opena plasirao u finale pobedom nad Italijanom Janikom Sinerom.

Na kraju, posle 5 sati i 27 minuta, Novak je slavio sa 3:2, po setovima (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4).

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Đoković će u finalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza koji je ranije savladao Aleksandra Zvereva, takođe u pet setova.

Ovaj epski okršaj iz Melurna ispratili su i hrvatski mediji, koji su bilu očarani pobedom srpskog tenisera.

Pogledajte neke od naslova tamošnjih medija!

Hrvatski mediji o Novaku Đokoviću Foto: Printscreen/Slobodna Dalmacija, Printscreen/24sata.hr, Printscreen/Jutarnji list

