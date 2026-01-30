Hrvatski mediji o plasmanu Novaka Đokovića u finale Australijan opena.
Ovako su hrvatski mediji ispratili ludi okršaj Novaka i Sinera u Melburnu i plasman Srbina u finale!
Novak Đoković se nakon velike drame u polufinalu Australijan opena plasirao u finale pobedom nad Italijanom Janikom Sinerom.
Na kraju, posle 5 sati i 27 minuta, Novak je slavio sa 3:2, po setovima (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4).
Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Đoković će u finalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza koji je ranije savladao Aleksandra Zvereva, takođe u pet setova.
Ovaj epski okršaj iz Melurna ispratili su i hrvatski mediji, koji su bilu očarani pobedom srpskog tenisera.
Pogledajte neke od naslova tamošnjih medija!
Hrvatski mediji o Novaku Đokoviću Foto: Printscreen/Slobodna Dalmacija, Printscreen/24sata.hr, Printscreen/Jutarnji list
