Slušaj vest

Najtrofejniji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u polufinalu, posle više od četiri sata borbe, savladao prvog igrača sveta Janika Sinera u pet setova, sa 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

“Puno me boli ovaj poraz, jer je ovo bio veoma važan Slem za mene. Ovakvi porazi su mogući, svakako. Odlično smo igrali, imao sam puno propuštenih šansi…”, otvara se Siner.

Da li je postojao jedan momenat kad je osetio da meč klizi iz njegovih ruku?

“Nije bio jedan specifičan momenat kad se stvar preokrenula. Propustio sam previše šansi u 5 setu, danas neke stvari nisu radile za mene – ali je to tenis!”

Iznenađen Novakovom igrom?

“Novak je osvojio 24 Slemova, odlično se poznajemo. Uvek sam govorio da ne mogu da budem iznenađen njime jer je on najveći teniser na svetskoj sceni toliko dugo godina. Igra manje turnira zbog godina ali svi znamo koliko su Slemovi važni za mene, njega, Karlosa… Bilo je dodatne motivacije za obojicu, igrao je sjajno a ja ću iz ovoga izvući šta treba da se unapredi u mojoj igri”, dodaje on.

Da li je bilo nešto što je bilo identično kod 8 propuštenih brejk lopti u petom setu?

“Sjajno je servirao u tim prilikama, promašio sam nekoliko udaraca tada, ali to je tenis. Svaka mu čast kako je igrao danas”, odgovara Siner, uz opasku da nikakvi fizički problemi nisu postojali kod njega.

Iako je uzeo 12 poena više od Novaka, izgubio je…

“Na kraju sam držao svoj servis lakše, on se mučio – I nebitno je to što sam osvojio više poena kad je konačni rezultat ovakav”, kaže Siner.

1/4 Vidi galeriju Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

(Vuk Brajović)