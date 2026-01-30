Slušaj vest

Srbin će tako u nedelju od 09.30 po našem vremenu ukrstiti rekete sa Špancem Karlosom Alkarazom.

- Neću reći ikada, ali jeste sigurno u nekoliko poslednjih godina. Igrati protiv Sinera koji igra najbolji tenis, branilac je titule... Ne može bolje od ovoga. Kada sam počinjao da se pripremam za ovu sezonu, ciljeve kada sam ustanovio, Grend slemovi su bili u centru. Zamišljao sam da igram sa Janikom i Karlosom na Grend slemu. Veoma sam srećan, pao mi je kamen sa srca...

Neće biti treninga u subotu?

- Ne znam, hajde da vidimo za trening. Uskoro će tri sata ujutru. Ne mogu da kažem, ne verujem da ću da treniram sutra, moram da se pripremim za nedelju i da makar koliko-toliko uspem da se restujem. Mnogo puta sam igrao na Grend slemovima, dan kada ne ide, pokušavate da dobijete kada vam ne ide. Imao sam sreće da se Lorenco povredio i da je predao tog dana. Imam bistar plan šta bi trebalo da radim, jedno je imati plan, drugo je pokazati na terenu protiv Sinera i Alkaraza. Zaista sam srećan što sam mogao da ovo iskusim večeras.

O Alkarazu:

- Za mene, mislim i za Karlosa, zbog toga koliko ima godina i šta je uradio do sada, istorija je na crti. Finale Grend slema, mnogo toga je ulog, ali ću se da se pripremam kao i uvek. Pobedio sam protiv njega ovde prošle godine, videćemo koliko možemo da budemo sveži. Isto je imao težak meč, ali je mlađi 15 godina (smeh). Cilj je da se igraju završnice Grend slemova i evo tu sam. Ova pobeda je jednako velika kao da sam osvojio Grend slem - zaključio je Novak.

