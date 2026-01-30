Đoković je Sinera, branioca titule na Australijan openu, pobedio za četiri sata i 12 minuta.
NOVAK ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Njegove reči odzvanjaju širom planete - evo šta je napisao posle plasmana u 11. finale AO
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu u Melburnu pobedio drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
"Veoma teško... ali ne i nemoguće", napisao je Nole na Instagramu.
A na mreži Iks je napisao:
"Ostao bez reči".
Đoković je pobedio u svih 10 finala Australijan opena u kojim je igrao do sad, a ove godine ga u finalnom meču očekuje duel sa prvim teniserom sveta Špancem Karlosom Alkarasom.
Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
