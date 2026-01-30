Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu u Melburnu pobedio drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

"Veoma teško... ali ne i nemoguće", napisao je Nole na Instagramu.

 A na mreži Iks je napisao:

"Ostao bez reči".

Đoković je pobedio u svih 10 finala Australijan opena u kojim je igrao do sad, a ove godine ga u finalnom meču očekuje duel sa prvim teniserom sveta Špancem Karlosom Alkarasom.

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ne propustiteTenis"PUNO ME BOLI OVAJ PORAZ..." Siner na ivici suza: Ne mogu da budem iznenađen Novakom...
Janik Siner
TenisRASTE NOVAKOV KONTO: Evo koliko je novca Đoković zaradio prolaskom u finale Australijan opena
Novak Đoković
TenisNOVAKOVA PORUKA NA KAMERI JE BRUTALNA! Đoković napisao tri reči i oduvao celu planetu!
Novak Đoković
TenisBEZ TRUNKE SRAMOTE! LEGENDARNI TENISER ODVRATNIM REČIMA OPISAO NOVAKOVU POBEDU! Pokušao je da ponizi Đokovića pred celom planetom, pogledajte šta je izjavio!
Novak Đoković

Zlatni vaterpolisti za Kurir o velikoj pobedi i momentima koje će zauvek pamtiti Izvor: Kurir televizija