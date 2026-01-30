Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu u Melburnu pobedio drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

"Veoma teško... ali ne i nemoguće", napisao je Nole na Instagramu.

A na mreži Iks je napisao:

"Ostao bez reči".

Đoković je pobedio u svih 10 finala Australijan opena u kojim je igrao do sad, a ove godine ga u finalnom meču očekuje duel sa prvim teniserom sveta Špancem Karlosom Alkarasom.

