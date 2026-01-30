Slušaj vest

Neverovatni Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u svoje 11. finale na Australijan openu.

U meču punom preokreta 39-godišnji Srbin je savladao 15 godina mlađeg Janika Sinera, dvostrukog uzastopnog osvajača ovog grend slema u meču koji je trajao do kasno u noć po lokalnom vremenu.

Po završetku meča, Đoković je još dugo ostao u teniskom kompleksu u Melburnu, pošto je morao da ispoštuje novinare i medije iz celog sveta.

Dok je davao izjavu za argentinski ESPN, pozvao ga je Huan Martin del Potro. Čuveni teniser i sjajan Novakov prijatelj jedan od je prvih koji je čestitao Srbinu plasman u finale, a zatim je usledio veoma emotivan razgovor.

"Brate, kako si", pitao je Novak.

"Čestitam brate, veliki si Novače", uzvratio je Del Potro.

"Video sam tvoj tvit gde si prognozirao da će Novak i Alkaraz biti u finalu. Jesi li ti čarobnjak, kakva prognoza?", uz osmeh je rekao Đoković.

Na kraju je dodao: "Hvala ti, volim te".