Slušaj vest

Nole će u borbi za trofej u Melburnu igrati protiv Karlosa Alkaraza u nedelju od 09.30 po našem vremenu.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković šokirao Srbiju pred finale u Melburnu Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Izhar KHAN / AFP / Profimedia, Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle meča protiv Italijana, Novak je na konferenciji za medije šokirao sve gde je poručio da će verovatno otkazati trening dan uoči velikog finala:

- Ne znam, hajde da vidimo za trening. Uskoro će tri sata ujutru. Ne mogu da kažem, ne verujem da ću da treniram sutra, moram da se pripremim za nedelju i da makar koliko-toliko uspem da se restujem - rekao je vidno umorni Novak.

1/3 Vidi galeriju Hrvatski mediji o Novaku Đokoviću Foto: Printscreen/Slobodna Dalmacija, Printscreen/24sata.hr, Printscreen/Jutarnji list

Ostaje nam da vidimo da li će Đoković odustati od treninga pred okršaj sa Špancem, kao i koliko je još energije ostalo u Đokoviću koji ovog maja puni 39 godina.

BONUS VIDEO: