ŠOKANTNA ODLUKA ĐOKOVIĆA PRED FINALE AUSTRALIJAN OPENA! Đoković planira da odustane od...
Pobedom u polufinalu nad Janikom Sinerom sa 3:2 (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4), srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena.
Nole će u borbi za trofej u Melburnu igrati protiv Karlosa Alkaraza u nedelju od 09.30 po našem vremenu.
Posle meča protiv Italijana, Novak je na konferenciji za medije šokirao sve gde je poručio da će verovatno otkazati trening dan uoči velikog finala:
- Ne znam, hajde da vidimo za trening. Uskoro će tri sata ujutru. Ne mogu da kažem, ne verujem da ću da treniram sutra, moram da se pripremim za nedelju i da makar koliko-toliko uspem da se restujem - rekao je vidno umorni Novak.
Ostaje nam da vidimo da li će Đoković odustati od treninga pred okršaj sa Špancem, kao i koliko je još energije ostalo u Đokoviću koji ovog maja puni 39 godina.
