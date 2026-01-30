Slušaj vest

Iako je “Sinkaraz” među sobom podelio poslednjih 8 Grend Slem titula na apsolutno neprikosnoven način, priređujući ljubiteljima belog sporta neke od najfascinantnijih trenutaka njihovih života – “najveći svih vremena” se nije zadovoljio onim što bi mu mnogi najradije namenili u zamenu za teško prepuštene lovorike prvobitno namenjene “Fedalu”.

Ne, ta protokolarna uloga na turneji nije dolazila u obzir za Novaka Đokovića – što je donekle nagovešteno kroz plasman u četiri polufinala Grend Slemova prošle godine. Ono što je Novaku nedostajalo – od šokantnog poraza u polufinalu Dejvis Kupa od tog istog Sinera u Melburnu bile su svežina, energija i fizičko zdravlje – a ne igra, vera, samopouzdanje, šampionski stav i mentalitet, fanatična radna etika i strpljenje.

I eto, kako to biva, tih tri propuštenih meč-lopti iz Malage “obrnulo je krug” i vratilo se Sineru kao pravi australijski “bumerang” kroz 16 neiskorišćenih brejk-lopti na Rod Lejver Areni, skoro svih u ključnim trenucima ovog epskog meča – i to čak osam u petom odlučujućem setu. Sve je to “vizualzovao” Novak Đoković u danima pred njihov jedanaesti zvanični meč, sve te poraze je sistematizovao i sublimirao – i kada smo ga videli prvi put na treningu i meču u Melburnu ove godine – Srbin je izgledao spremno, barem toliko kao iz perioda njegove dominacije Melburn Parkom kada je bio zdrav i nedodirljv te 2019. i 2020. godine.

Ovakvi mečevi se dobijaju u umu, a telo i fizičke reakcije su fine alatke u procesu realizacije zamišljenog, inspirisanog, željenog, namenjenog. Shvatio je to i Janik Siner, po svemu izuzetan teniser koji je pomoću svog izvrsnog stručnog tima prevazišao pretnju osrednjosti i volšebno se preporodio od gubitnika na velikim prilikama do šampiona na najvećoj sceni za nekoliko meseci. Ali, uz sve pohvale i počasti – Siner uz sebe u “boksu” nema ljude koji žive za njega, koji se mole zajedno sa njim – i koji od sreće plaču prilikom njegovih trijumfa.

To je, ipak, nešto drugo – a Novak Đoković je već odavno neko poseban u istoriji sporta. I videćete – naboj njegove vere, mentalne snage i posvećenosti će biti nemerljiv u nedelju čak i protiv uskoro najmlađeg osvajača Karijernog slema u istoriji, sjajnog Karlosa Alkaraza.

Nedelja je već počela, samo i vi budite tu – jer ćete biti ponosni da ste doživeli verovatno najveći uspeh u istoriji sporta i njegovog tvorca mogli da nazovete – “naš”!

