Italijanski teniser Janik Siner doživeo je težak šamar od Novaka Đokovića porazom u polufinalu Australijan opena (3:2). čime je ostao bez šanse za odbranom trofeja u Melburnu koji je osvajao u prethodne dve sezone,

Baš nakon te pobede u januaru 2025. godine, Siner se našao na stubu srama zbog doping afere, zbog čega je kasnije bio i suspendovan!

Sinerova suspenzija počela je 9. februara i trajala do 4. maja - taman toliko da nastupi na Rolan Garosu 2025. i na putu do finala pobedi Novaka u tri seta.

Podsetimo, Agencija za integritet u tenisu (ITIA) je praktično oslobodila krivice Sinera nakon što je imao dva pozitivna rezultata na doping testu, ali je Svetska antidoping agencija (WADA) uložila žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) smatrajući da bi Italijan trebalo da bude ozbiljnije kažnjen.

WADA je tada prihvatila činjenicu da Siner nije imao nameru da vara i da klostebol, nedozvoljena supstanca na koju je bio pozitivan nije dala značajnu prednost u odnosu na druge rivale, kao i to da se sve dogodilo bez njegovog znanja, odnosno zbog nemara članova njegovog tima.

Pozadina slučaja

U martu 2024. godine Janik Siner je dva puta bio pozitivan na testovima na zabranjenu supstancu "clostebol", što je anabolički steroid koji je u sportu strogo zabranjen.

Kako je do toga došlo

Siner je tvrdio da nije namerno koristio nikakvu zabranjenu supstancu. Umesto toga, objasnio je da je do kontaminacije došlo slučajno preko njegovog fizioterapeuta, koji je koristio kremu za tretman svog malog povređenog prsta koja je sadržala clostebol. Tokom masaža pre i posle mečeva ta supstanca je, prema Sineru i njegovim zastupnicima, na taj način dospela na njegovu kožu.

Prvobitni postupak i odluka

Siner je obavešten o prvom pozitivnom testu u aprilu 2024., posle meča u Indijan Velsu, i privremeno suspendovan. On je uspešno uložio žalbu i suspenzija je brzo ukinuta. Drugi pozitivan test usledio je ubrzo nakon toga, ali je i ta suspenzija brzo ukinuta na osnovu žalbe.

Do javne objave problema je došlo tek kasnije, kada je Međunarodna antidoping komisija obavila službeni postupak i nezavisna komisija presudila da Siner nije namenski prekršio pravila i da nema krivicu ni nemar.

Oduzimanje bodova

Iako je oslobođen krivice, rezultat iz Indijan Velsa je poništen, zajedno sa nagradom i bodovima koje je tamo osvojio.

Suspenzija i nagodba

Kasnije, Svetska antidoping agencija (WADA) je osporila početnu odluku i tražila oštriju kaznu. Kao rezultat toga, Siner je prihvatio dogovor i služio je tromesečnu suspenziju od 9. februar do 4. maj 2025., iako nije morao da propusti nijedan od četiri najveća turnira (Grend slemova).

Reakcije u teniskom svetu

Ovaj slučaj je izazvao veliku podelu mišljenja:

Neki smatraju da je odluka preblaga i da su pravila previše blaga za svetskog broj jedan.

Drugima smeta to što je slučaj bio najpre skriven od javnosti dok se ne donese konačna odluka, što nije bio slučaj u ranijim dopinškim procesima drugih igrača.

Bilo je komentara da veliki igrači imaju prednost, jer su mogli da angažuju skupe pravne stručnjake i postignu dogovor koji im omogućava da nastave karijeru bez propuštanja ključnih turnira.

Promena trenerskog tima

Nakon ove afere, Siner je napustio svog trenera i fizioterapeuta koji su bili u timu u vreme kontaminacije.

