Pobeda Novaka Đokovića nad Janikom Sinerom na Australijan openu primljena je veoma emotivnog u taboru najboljeg tenisera svih vremena.

Đoković je savladao Sinera u epskom polufinalu i u nedelju će pokušati da se domogne 25. grend slem titule.

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom

Po završetku meča, Đoković je bio vrlo emotivan, ali je slično bilo i u njegovom boksu.

Karlos Gomez Erera, popularni Čarli, koji sada obavlja ulogu menadžera u timu, nije mogao da sakrije emocije.

Karlos Gomez Erera Čarli Izvor: Kurir

Kamere su snimile Španca kako veoma emotivno, sa suzama u očima preživljava veliki trijumf.