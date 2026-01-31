Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, sudeći prema kladionicama, nema velike šanse u finalu Australijan opena protiv Karlosa Alkaraza.

Đoković i Alkaraz će u nedelju od 9.30 časova po srpskom vremenu odlučivati o pobedniku prvog grend slema u sezoni.

Novak će igrati za 25. grend slem titulu, od toga 11. u Melburnu. Do sada je imao stopostotan učinak u finalima. 

Sa druge strane, Karlos će igrati za prvu grend slem titulu u Melburnu, ukupno sedmu u karijeri.

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

 Kladionice su žestoko potcenile Đokovića uoči polufinalnog meča protiv Janika Sinera, a ni sada mu ne daju preveliku šansu.

Novak Đoković, Karlos Alkaraz, kvote
Novak Đoković, Karlos Alkaraz, kvote Foto: Printskrin

Kvota na pobedu Alkaraza je 1.35, dok je kvota na pobedu Đokovića 3.50.

Podsetimo, kvota na pobedu Novaka u polufinalu protiv Janika Sinera bila je čak 10, što pokazuje koliko su kladionice sada opreznije.

