ALKARAZ KAO DA IGRA PROTIV POČETNIKA: Kladionice otpisale Novaka Đokovića u finalu! Pogledajte šokantne kvote, pa da li je ovo realno?
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, sudeći prema kladionicama, nema velike šanse u finalu Australijan opena protiv Karlosa Alkaraza.
Đoković i Alkaraz će u nedelju od 9.30 časova po srpskom vremenu odlučivati o pobedniku prvog grend slema u sezoni.
Novak će igrati za 25. grend slem titulu, od toga 11. u Melburnu. Do sada je imao stopostotan učinak u finalima.
Sa druge strane, Karlos će igrati za prvu grend slem titulu u Melburnu, ukupno sedmu u karijeri.
Kladionice su žestoko potcenile Đokovića uoči polufinalnog meča protiv Janika Sinera, a ni sada mu ne daju preveliku šansu.
Kvota na pobedu Alkaraza je 1.35, dok je kvota na pobedu Đokovića 3.50.
Podsetimo, kvota na pobedu Novaka u polufinalu protiv Janika Sinera bila je čak 10, što pokazuje koliko su kladionice sada opreznije.