Odlično su otvorile meč, vodile su sa 3:0 i 4:1 i onda se potpuno ugasile. Dozvolile su rivalkama da naprave preokret i povedu sa 5:4. Uspele su da izbore taj-brejk, ali više od toga nisu mogle, pa Mertens i Žang stižu do prednosti.

Drugi set je nastavljen izuzetno loše, i pre nego što se bilo ko iz publike osvestio, na semaforu je stajalo 5:0 za protivnice. Da ipak završnica ne prođe bez drame pobrinule su se sve učesnice ovog finala, gde je bukvalno nekoliko loptica delilo Krunićevu i Danilinu od izjednačenja i mogućeg preokreta. U tim trenucima šampionke odigravaju taman toliko bolje da iskoriste ponovljene meč-lopte i ovaj "tobogan" od finala privedu kraju rezultatom 7:6 6:4.