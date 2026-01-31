Slušaj vest

Nije uspela Aleksandra Krunić da se domogne svoje prve Grend slem titule u karijeri, ali je ostavila sjajan utisak na ovogodišnjem Australijan openu.

Aleksandra Krunić i njena partnerka iz Kazahstana Ana Danilina poražene su u finalu ženskog dubla od Elize Mertens i Šuai Džang rezultatom 7:6, 6:4.

Tokom svečane ceremonije dodele pehara, Aleksandra je održala izuzetno upečatljiv govor.

"Jesmo li mi u Kini? Šta je ovo, koliko vas je? Šuaj, dala si mnogo karata”, udarila je na šalu Aleksandra, prozivajući protivnicu – i nastavila:

“Pokušaću da bude zabavno, pa ću plakati posle. Hvala vam svima na bučnoj podršci. Čestitam vam, nadam se da ćete imati puno uspeha u budućnosti, ali i da ćemo mi osvojiti bar jednu titulu. Želim vam sve najbolje u ostatku sezone!”

Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena

“Ana, imali smo mnogo stvari koje smo prošle prethodnih meseci, imala sam nekoliko stvari sa kojima sam morala da se pozabavim kod kuće - ali mi je drago što smo dale sebi najbolju šansu. Učimo iz svega, hvala ti što smo i ovde nastupile zajedno! Imati dva finala u poslednja tri Grend Slema je prilično dobro odrađen posao. Hvala mom timu, nema vas toliko kao Kineza! Uvek mi puno znači kad ste uz mene, hvala na podršci, jedva čekam da odemo na nekoliko piva”, dodaje “raspucana” Krunićeva, zahvalivši se i direktoru turira Krejgu Tajliju:

“Krejg, ovo mi je omiljeni Grend Slem; ne govorim to olako, i svakako ne ono što ljudi žele da čuju”, a onda izgovorila ono najvažnije:

“Želim da posvetim ovo mom rođaku Stefanu koji nije mogao da bude ovde. Trenutno se bori sa rakom i želim da ga ovako podržim i da mu posvetim ovaj rezultat", poručila je uz vidne posebne emocije naša plemenita vicešampionka Aleksandra Krunić sa terena Rod Lejver Arene.

Kurir sport/Vuk Brajović