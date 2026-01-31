Slušaj vest

Veliko finale ovogodišnjeg Australijan opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza uživo na Rod Lejver areni ispratiće proslavljeni Španac Rafael Nadal, koji će se naći u ulozi prezentera trofeja.

Najtrofejniji španski teniser prokomentarisao je spektakularne polufinalne okršaje u Melburnu.

"Imao sam sreće da na avionu mogu da vidim prvi polufinalni meč, ali ne i drugi u potpunosti jer sam baš tada sletao. Jučerašnji teniski dan je bio odličan za navijače, emotivan, stvorio je toliko sjajnih uspomena. Imaćemo jos jednom sjajno finale na Australijan openu”, smatra Nadal.

Kako je posmatrao tok meča? Da li se i dalje “uživi” u poene?

"Iskreno, imao sam drugačija osećanja. Tokom karijere sam toliko dugo davao sve od sebe na terenu, a danas tenis više gledam kao navijač. Ljudi uživaju u tome, nedostaju mi te emotivne, duge borbe; ljudi su sa strašću pratili te klasike – dok mnogi više ne pamte mečeve u tri seta”, prenosi nam on.

Kako gleda na predstojeće finale – i šanse obojice učesnika?

"Uživaću u gledaju finala, sjajnoj borbi i dobrom tenisu. Sa Novakom imam neverovatan istorijat rivaliteta, takmicili smo se na najvišem nivou i zelim mu sve najbolje, ali Alkaraz je moj sunarodnik, delili smo i teren na Olimpijskim igrama. Ipak, ako Novak pobedi biću spokojan i srećan zbog njega jer on ispisuje istoriju ovde."

Da li ima neki savet za Karlosa pred finale?

"Alkarazu ne treba savet, ima trenera i sjajan tim oko sebe – u kome svi znaju šta tačno treba da rade. Svakom igraču trebaju drugačije stvari”, ističe Rafa.

Da li je neverovatno što se Đoković i dalje takmiči ovde?

"Kao što vidite - nije neverovatno, a da se nisam povređivao i ja bih još igrao. Ako niste povređeni I veoma iscrpljeni, zašto da ne? Novak je pozitivan primer posvećenosti, otpornosti, pozitivno je imati nekog kao što je on da se i dalje takmiči sa mlađim teniserima. Iako Novak nije u najboljim godinama, u stanju je da itekako bude konkurentan – a to zaslužuje puno poštovanja”, zaključuje osvajač 22 Grend Slem titule Rafael Nadal u razgovoru sa medijima u Melburnu.

Kurir sport/Vuk Brajović