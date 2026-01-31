Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u veliko finale Australijan opena, pošto je u polufinalu posle preoketa savladao favorizovanog Janika Sinera sa 3:2.

Puno interesovanja pratilaca medija i društvenih mreža izazvala je poruka koju je Novak napisao na kameri nakon veličanstvenog trijumfa nad Sinerom: “Nešto ste rekli?”

Naravno, novinare je zanimalo za koga je bila poruka.

"Za njih", odgovorio je Novak uz osmeh i dodao:

"Pročitali ste... Da, za njih!"

"Što kaže moj ćale: Za sve one stručnjake koji bolje znaju. To je bilo za njih - prepoznaće se", poručio je Đoković.

Podsetimo, Novak će u svom 11. finalu u Melburnu odmeriti snage sa prvim reketom sveta Karlosom Alkarazom.

Kurir sport/Vuk Brajović