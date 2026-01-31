Zanimljiva poruka srpskog asa izazvala neviđenu pažnju.
NOVAK PROGOVORIO O MISTERIOZNOJ PORUCI - "NEŠTO STE REKLI?" Otkrio kome je namenjena i zašto: Što kaže moj ćale...
Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u veliko finale Australijan opena, pošto je u polufinalu posle preoketa savladao favorizovanog Janika Sinera sa 3:2.
Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Puno interesovanja pratilaca medija i društvenih mreža izazvala je poruka koju je Novak napisao na kameri nakon veličanstvenog trijumfa nad Sinerom: “Nešto ste rekli?”
Naravno, novinare je zanimalo za koga je bila poruka.
"Za njih", odgovorio je Novak uz osmeh i dodao:
"Pročitali ste... Da, za njih!"
"Što kaže moj ćale: Za sve one stručnjake koji bolje znaju. To je bilo za njih - prepoznaće se", poručio je Đoković.
Podsetimo, Novak će u svom 11. finalu u Melburnu odmeriti snage sa prvim reketom sveta Karlosom Alkarazom.
