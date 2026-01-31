Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Vicešampionka Melburna u ženskom dublu Aleksandra Krunić je tradicionalno popričala sa srpskim medijima i posle ovog velikog finala.

Prvo i pre svega – utisci iz meča:

"Ovo je bio neobičan meč. Rekla bih da su one počele nervozno i da je pravi meč zapravo počeo na 4:4. Bilo je neizvesno, otišlo je na njihovu stranu, ali nemam mnogo razloga da žalim – dobro sam odigrala, nisam se stegla", sažeta je ona.

Šalili smo se sa njom posle nastupa u finalu Rolan Garosa na temu dugova koje će moći da otplati ovakvim nastupima, pa se tema zapodenula i u Melburnu:

"Nemam više dugova! Sada mogu sebe malo i da častim… Letim sutra za Dohu, pa ću da odem do Dubaija ili do Omana. Tamo bih mogla da odvojim tri dana da potrošim pare pre nego što se vratim u Dohu", uz smeh nas informiše Krunićeva.

Upitana da li bi volela da u budućnosti osnuje svoju fondaciju kako bi se još češće bavila humanitarnim radom – nalik inicijativama koje često sama pokreće na turnirima, a što je bio slučaj u dva maha i ovde u Melburnu, kaže nam:

"Nisam razmišljala da osnujem neku fondaciju, pogotovo dok mi traje karijera. Ne bih realno imala vremena za to. Osim toga, već ima puno fondacija, a ja više volim da takve stvari radim u tišini, bez kamera; odem, pomognem i to je to."

Primećeno je da voli da “drži banku” na svečanim ceremonijama dodele trofeja, da joj leži mikrofon – pa smo je upitali da li bi eventualno razmotrila karijeru teniske komentatorke?

"Ne znam da li bih bila komentator. Nudili su mi da komentarišem dva muška meča na Rolan Garosu kada sam bila povređena, ali to je bilo ’danas za danas’ i nisam otišla. Videćemo, možda se to i desi jednog dana. Ne plašim se mikrofona, volim da sam pred kamerom, nije mi to problem, ali pre bih se bavila – recimo – glumom", otvara nam novu temu za naredna druženja na Slemovima naša najtrofejnija igračica poslednjih godina.

