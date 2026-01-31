Slušaj vest

Nije uspela Aleksandra Krunić da se domogne prve Grend slem titule u karijeri, ali može biti ponosna na rezultat koji je ostvarila na ovogodišnjem Australijan openu.

Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina u noći između petka i subote poražene su od belgijsko-kineskog para Elize Mertens i Šuaj Džan rezultatom 6:7, 4:6 posle sat i 50 minuta igre.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena Foto: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia, Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Pored značajnog broja bodova (1.300) i skoka na dubl rang listi (13. mesto), Aleksandri sleduje i ozbiljna novčana nagrada za sjajna rezultat u Melburnu.

Naime, poraženi par u finalu Australijan opena dobiće 485.000 australijskih dolara, što oko 284.000 evra.

Aleksandra i Ana će podeliti taj novac, što znači da Srpkinji pripada oko 142 hiljade evra.

"Nemam više dugova! Sada mogu sebe malo i da častim… Letim sutra za Dohu, pa ću da odem do Dubaija ili do Omana. Tamo bih mogla da odvojim tri dana da potrošim pare pre nego što se vratim u Dohu", našalilila se nakon finala Aleksandra.

Ne propustiteTenis"NEMAM VIŠE DUGOVA! MOGU MALO DA SE ČASTIM..." Hit izjava Srpkinje nakon poraza u finalu Australijan opena: Idem tamo da trošim pare!
Aleksandra Krunić
TenisNOVAK DONEO VAŽNU ODLUKU PRED FINALE SA ALKARAZOM: Ne želim da otkrivam šta sve radimo! Pridržavaćemo se toga - pa šta Bog da!
Novak Đoković
TenisSRPKINJA ODRŽALA EMOTIVAN GOVOR POSLE FINALA AUSTRALIJAN OPENA! Veliki uspeh posvetila rođaku Stefanu koji se bori sa rakom: On nije mogao da bude ovde...
Aleksandra Krunić
TenisNOVAK PROGOVORIO O MISTERIOZNOJ PORUCI - "NEŠTO STE REKLI?" Otkrio kome je namenjena i zašto: Što kaže moj ćale...
Novak Đoković

Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom Izvor: Eurosport