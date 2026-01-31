Slušaj vest

Nije uspela Aleksandra Krunić da se domogne prve Grend slem titule u karijeri, ali može biti ponosna na rezultat koji je ostvarila na ovogodišnjem Australijan openu.

Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina u noći između petka i subote poražene su od belgijsko-kineskog para Elize Mertens i Šuaj Džan rezultatom 6:7, 4:6 posle sat i 50 minuta igre.

Pored značajnog broja bodova (1.300) i skoka na dubl rang listi (13. mesto), Aleksandri sleduje i ozbiljna novčana nagrada za sjajna rezultat u Melburnu.

Naime, poraženi par u finalu Australijan opena dobiće 485.000 australijskih dolara, što oko 284.000 evra.

Aleksandra i Ana će podeliti taj novac, što znači da Srpkinji pripada oko 142 hiljade evra.

"Nemam više dugova! Sada mogu sebe malo i da častim… Letim sutra za Dohu, pa ću da odem do Dubaija ili do Omana. Tamo bih mogla da odvojim tri dana da potrošim pare pre nego što se vratim u Dohu", našalilila se nakon finala Aleksandra.