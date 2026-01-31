MOĆI ĆE SRPKINJA LEPO DA SE POČASTI! Dogurala do velikog finala, pa poručila - idem sad da trošim pare! Imaće i šta: Evo koliko Aleksandra zaradila na AO!
Nije uspela Aleksandra Krunić da se domogne prve Grend slem titule u karijeri, ali može biti ponosna na rezultat koji je ostvarila na ovogodišnjem Australijan openu.
Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina u noći između petka i subote poražene su od belgijsko-kineskog para Elize Mertens i Šuaj Džan rezultatom 6:7, 4:6 posle sat i 50 minuta igre.
Pored značajnog broja bodova (1.300) i skoka na dubl rang listi (13. mesto), Aleksandri sleduje i ozbiljna novčana nagrada za sjajna rezultat u Melburnu.
Naime, poraženi par u finalu Australijan opena dobiće 485.000 australijskih dolara, što oko 284.000 evra.
Aleksandra i Ana će podeliti taj novac, što znači da Srpkinji pripada oko 142 hiljade evra.
"Nemam više dugova! Sada mogu sebe malo i da častim… Letim sutra za Dohu, pa ću da odem do Dubaija ili do Omana. Tamo bih mogla da odvojim tri dana da potrošim pare pre nego što se vratim u Dohu", našalilila se nakon finala Aleksandra.