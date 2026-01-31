Slušaj vest

Italijan je, podsetimo, poražen nakon velike borbe i pet setova u meču protiv Novaka Đokovića.

Prema gotovo svim prognozama Janik Siner je bio veliki favorit za pobedu, ali je Đoković odigrao strašan meč.

Novaka čeka finale protiv Karlosa Alkaraza, a Siner se obratio svojim fanovima dan nakon polufinala.

"Nije bio moj dan, ali dao sam sve od sebe. Čestitke Đokoviću, uvek je čast deliti teren sa tobom. Hvala svima za svu podršku u prethodne dve nedelje. Rad se nastavlja. Vidimo se uskoro opet", poručio je Siner.

Šta je rekao Siner posle poraza?



Italijan je, očekivano, bio utučen nakon što je ostao bez plasmana u finale.

"Puno me boli ovaj poraz, jer je ovo bio veoma važan Slem za mene. Ovakvi porazi su mogući, svakako. Odlično smo igrali, imao sam puno propuštenih šansi...", otvorio se Siner.

Da li je postojao jedan momenat kad je osetio da meč klizi iz njegovih ruku?

"Nije bio jedan specifičan momenat kad se stvar preokrenula. Propustio sam previše šansi u 5 setu, danas neke stvari nisu radile za mene – ali je to tenis!".

Iznenađen Novakovom igrom?

"Novak je osvojio 24 Slemova, odlično se poznajemo. Uvek sam govorio da ne mogu da budem iznenađen njime jer je on najveći teniser na svetskoj sceni toliko dugo godina. Igra manje turnira zbog godina ali svi znamo koliko su Slemovi važni za mene, njega, Karlosa… Bilo je dodatne motivacije za obojicu, igrao je sjajno a ja ću iz ovoga izvući šta treba da se unapredi u mojoj igri", dodao je on.

