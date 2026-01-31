Slušaj vest

Elena Ribakina, ruska teniserka koja trenutno nastupa pod zastavom Kazahstana, nova je šampionka Australijan opena.

Elena Ribakina Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Elena je u spektakularnom finalu, posle velikog preokreta u trećem setu, savladala dvostruku šampionku Otvorenog prvenstva Australije i najbolju teniserku sveta - Arinu Sabalenku.

Posle dva sata i 19 minuta igre Elena je slavila rezultatom 6:4, 4:6, 6:4.

1/6 Vidi galeriju Sabalenka - Ribakina, finale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjajno je Ribakina otvorila meč, nije dozvoljavala rivalki da pronađe svoju igru. Već u uvodnom gemu napravila je brejk, sačuvala prednost i zasluženo povela sa 1:0 u setovima,

Zadavala je Elena ozbiljne probleme Sabalenki i u drugom setu. Držala se sjajno sve do 10. gema, kada je Sabalenka uspela da dođe do prvog brejka na meču i izjednačenja u setovima.

Nastavila je Arina sa sjajnom igrom na startu trećeg seta. Osvojila je tri gema u nizu, stigla do ubedljivih 3:0 i delovalo je da će rutinski odraditi posao, a onda se potpuno ugasila! Borbena Ribakina uspela je da režira preokret za pamćenje. Osvojila je čak pet gemova u nizu, napravila dva brejka i povela sa 5:3. Uspela je Arina da prekine niz protivnice i smanji na 5:4, ali više od toga nije mogla. U svom servis gemu iskoristila je prvu meč loptu i zasluženo stigla do titule.

Ribakina je danas osvojila drugu grend slem titulu u karijeri, nakon Vimbldona 2022. godine.