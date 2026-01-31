Slušaj vest

Elena Ribakina, ruska teniserka koja trenutno nastupa pod zastavom Kazahstana, nova je šampionka Australijan opena.

Elena Ribakina
Elena Ribakina Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Elena je u spektakularnom finalu, posle velikog preokreta u trećem setu, savladala dvostruku šampionku Otvorenog prvenstva Australije i najbolju teniserku sveta - Arinu Sabalenku.

Posle dva sata i 19 minuta igre Elena je slavila rezultatom 6:4, 4:6, 6:4.

Sabalenka - Ribakina, finale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjajno je Ribakina otvorila meč, nije dozvoljavala rivalki da pronađe svoju igru. Već u uvodnom gemu napravila je brejk, sačuvala prednost i zasluženo povela sa 1:0 u setovima,

Zadavala je Elena ozbiljne probleme Sabalenki i u drugom setu. Držala se sjajno sve do 10. gema, kada je Sabalenka uspela da dođe do prvog brejka na meču i izjednačenja u setovima.

Nastavila je Arina sa sjajnom igrom na startu trećeg seta. Osvojila je tri gema u nizu, stigla do ubedljivih 3:0 i delovalo je da će rutinski odraditi posao, a onda se potpuno ugasila! Borbena Ribakina uspela je da režira preokret za pamćenje. Osvojila je čak pet gemova u nizu, napravila dva brejka i povela sa 5:3. Uspela je Arina da prekine niz protivnice i smanji na 5:4, ali više od toga nije mogla. U svom servis gemu iskoristila je prvu meč loptu i zasluženo stigla do titule.

Ribakina je danas osvojila drugu grend slem titulu u karijeri, nakon Vimbldona 2022. godine.

Ne propustiteTenisSABALENKA KAŽNJENA ZBOG STENJANJA! Sudija joj rekla da to nije normalan zvuk! Pojavio se snimak koji sve otkriva
Arina Sabalenka, Australijan open
TenisKAD VIDIM SABALENKU, ODMAH UZIMAM PUŠKU: Ukrajinac na odvratan i sramotan način napao najbolju teniserku na svetu
Arina Sabalenka
TenisUKRAJINKA SE OKRENULA I IZAŠLA SA TERENA - NIJE NI POGLEDALA SABALENKU! Navijačima jasno poručila: Neće biti rukovanja!
Arina Sabalenka
Tenis"DANAS TO NISAM USPELA..." Iva Jović otvorila dušu posle bolnog poraza od Arine Sabalenke
profimedia-1068541875.jpg

Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju Izvor: Eurosport