Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

U skoro svim porukama koje su predstavnici srpskih medija u Melburnu dobili iz domovine nakon pobede nad Janikom Sinerom – pisalo je: “Plakali smo!”

Prenevši to Novaku na kasnoj konferenciji za medije – istovremeno smo ga zamolili da nam da poruku za njegove navijače zbog koje bi prestali da plaču – i prepustili se radovanju i pozitivnim mislima pred veliko finale…

"Hvala na podršci! Pomislio sam par puta za vreme meča na ljude iz Srbije i regiona – i da li me gledaju”, otkriva nam Đoković, i nastavlja, posebno emotivno:

“Osetio sam tu snagu, nekako sam osetio njihovo prisustvo - barem pored malih ekrana i tu podršku koju mi šalju. Njih uvek osećam, ovo je bio idealan termin za njih u Evropi da prate meč – a za mene možda malo manje da ga završim u dva ujutru”, smeje se Novak.

“Veliki pozdrav i zahvalnost za sve ljude koji me i dalje prate, nadam se da sam ih obradovao!” sa sjajem u očima nam prenosi “najveći svih vremena”.

