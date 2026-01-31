Elena Ribakina je iznenadila Arinu Sabalenku i mnoge ljubitelje tenisa.
MELBURN
SABALENKA NA IVICI PUCANJA, A ONA "MRTVA HLADNA"! Osvojila Australijan open, a ponaša se kao da je završila trening! Neverovatna reakcija šampionke
Peta teniserka sveta je osvojila drugu Grend slem titulu u karijeri pošto je od trenutno najbolje na svetu bila bolja u finalu Australijan opena.
Ribakina je do pobede stigla u tri seta 6:4, 4:6, 6:4, a njena proslava je prilično zanimljiva. Proslave gotovo da nije ni bilo.
Sabalenka - Ribakina, finale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sabalenka nije mogla da sakrije kako se oseća i to se jasno videlo po njenom izrazu lica, dok je šampionka reagovala kao da je pobedila u prvom kolu.
