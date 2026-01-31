Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Drugi Grend Slem za petu nositeljku u Melburnu je možda iznenadio neke, ali se osvajačica verovatno najtežeg od svih Slemova – Vimbldona (2022.) uspešno revanširala i ove godine do finala dominantnoj Arini Sabalenki za poraz 2023. i obe zemlje (iz Rusije iz koje potiče i Kazahstana – za koji nastupa) učinila ponosnim večeras.

Kao i pre 3 godine, i ovaj meč je odlučen u tri skoro identična seta (uz samo 1 gem razlike u drugom između godina) – gde je i večeras prvi pripao Eleni, da bi sirovom snagom i voljom Sabalenka došla do izjednačenja. Povela je Arina na talasu te igre sa 3:0 u trećem setu, ali onda Ribakina zbija redove, uspeva da joj uđe u udarac i kontrama probije zonu komfora Beloruskinje sa osnovne linije. Slede greške iz tenzije i neodlučnosti četvorostruke osvajačice Slemova i novokrunisane sportsko-modne ikone teniske scene – čiji karakter evidentno teško podnosi kada se igračica sa druge strane konkretno suprotstavi i uporno ostane u igri. Slede greške u nizu, nekontrolisani udarci u aut, bacanje reketa o pod – i osećaj neminovnosti kad Elena Ribakina zauzima mesto na servis-liniji pri 5:4 za nju u završnom gemu.

As udarcem je Kazahstanka stavila tačku na ovaj zanimljiv turnir kod dama u singlu – takmičenje koje je, osim nove šampionke (osme različite u poslednjih 10 godina) na najvećoj sceni promovisalo američko-srpsko čudo od devojke, 18-godišnju Ivu Jović – koja će i nas činiti ponosnim tokom narednih sezona njenog stasavanja i dalje afirmacije kao članice Top 20 selekcije WTA rang liste.

U završnim govorima na svečanoj ceremoniji dodele trofeja – ono uobičajeno: Sabalenka se zahvalila svom timu što i dalje dobro podnose poraze u finalima i obećala da će se vratiti sledeće godine po još jednu titulu, Ribakina na to dodala i zahvalnost predsedniku Teniske federacije Kazahstana koja zaista čini čuda sa domaćim i uvezenim talentom proteklih godina u ženskom tenisu – primiviši trofej iz ruku legendarne Američke teniserke Dženifer Kaprijati na 21. godišnjicu od njenog osvajanja ovog turnira.

Sve u svemu – dobro finale bez previše atraktivnosti i konsistentne igre sa obe strane, a sada počinje odbrojavanje za još jedan meč koji bi pravo sa Rod Lejver Arene “poleteo” ka teniskim analima…

Vidimo se u isto vreme na istom mestu sutra!

