Španac je stigao u Melburn u petak i nije mogao da pažljivo isprati sva dešavanja na polufinalnim mečevima. Međutim, odlični je upoznat sa onim što se desilo.

"Biće zadovoljstvo uživo gledati finale. Pošto nisam tu neko vreme, prva stvar koju želim je da opet uživam u velikoj borbi i visokom nivou tenisa", rekao je Rafael Nadal.

Poručio je Španac da bi više voleo pobedu svog sunarodnika.

"Imam dobar odnos sa njim, igrali smo na Olimpijskim igrama, obojica smo bili deo španskog tima. Ako Novak pobedi, biću srećan zbog njega jer je, na neki način, ono što radi spektakularno. Ne bi bila tragedija za mene, ali ako moram nekoga da podržim, osećam da moram da podržim Karlosa".

Veruje i da će Alkaraz biti spremniji za finalni meč od Novaka.

"Siguran sam da će se oporaviti. Iako je to bila duga borba, ni drugo polufinale nije bilo kratko. Mislim da Karlos ima veće šanse za oporavak nego Novak", istakao je Nadal.

