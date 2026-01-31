Slušaj vest

Španac je stigao u Melburn u petak i nije mogao da pažljivo isprati sva dešavanja na polufinalnim mečevima. Međutim, odlični je upoznat sa onim što se desilo.

Podsetimo, u maratonskim mečevima Karlos Alkaraz je pobedio Aleksandera Zvereva, a Novak Đoković Janika Sinera.

"Biće zadovoljstvo uživo gledati finale. Pošto nisam tu neko vreme, prva stvar koju želim je da opet uživam u velikoj borbi i visokom nivou tenisa", rekao je Rafael Nadal.

Novak Đoković na meču protiv Sinera Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poručio je Španac da bi više voleo pobedu svog sunarodnika.

"Imam dobar odnos sa njim, igrali smo na Olimpijskim igrama, obojica smo bili deo španskog tima. Ako Novak pobedi, biću srećan zbog njega jer je, na neki način, ono što radi spektakularno. Ne bi bila tragedija za mene, ali ako moram nekoga da podržim, osećam da moram da podržim Karlosa".

Karlos Alkaraz protiv Aleksandera Zvereva Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Veruje i da će Alkaraz biti spremniji za finalni meč od Novaka.

"Siguran sam da će se oporaviti. Iako je to bila duga borba, ni drugo polufinale nije bilo kratko. Mislim da Karlos ima veće šanse za oporavak nego Novak", istakao je Nadal.

Rafael Nadal
profimedia-1070590401.jpg
Janik Siner
Novak Đoković

