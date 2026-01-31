Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Jedan od najupečatljivijih momenata u TV prenosu koje je oko kamere zabeležilo posle meča bile su suze Novakovog menadžera turneje i nekada glavnog sparing-partnera Karlosa “Čarlija” Herere, koji nije ni mogao da ustane posle meča – obuzet emocijama.

Zamoljen da prokomentariše ovu jedinstvenu reakciju na jednu od najvećih pojedinačnih pobeda u mečevima u karijeri svog vernog “Čarlija”, Novak kaže:

"Video sam to - svi su skočili osim njega! Pritisak je ogroman, naravno, na meni je najveći jer igram - ali i oni osećaju ogroman pritisak!” objašnjava on.

“Svako ima ulogu u timu, svako se trudi da pomogne koliko može i da doprinese da igram na najbolji mogući način, da se oporavljam najbolje što mogu, da se osećam i razmišljam kako treba. Oni su mi kao porodica na putovanjima, grupa koja se trudi da mi bude na raspolaganju. Naravno, oni sve ovo proživljaju, povezani su sa mnom i na prijateljskoj osnovi, proživljavaju ove trenutke jako emotivno i osetljivi su. Hvala im na tome!” dodaje Novak.

1/4 Vidi galeriju Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

“Dirnule su me te suze. Svi koji su tu u boksu su plakali na ovaj ili onaj način sa mnom već toliko puno godina. Miljan je tu najduže od svih, kum moj, sve njih volim i poštujem”, naglašava naš as.

