Slušaj vest

Kako bi opisao sve što je doživeo sa tribina u meču protiv Sinera?

“"Volim dinamiku koju imam sa publikom, i strastven je taj naš odnos ovde – čas je negativan, čas je pozitivan”, smeje se on, i dodaje u zahvalnost:

Bez preterivanja - ovo je definitivno bila najveća i najbolja podrška koju sam ikada dobio u Australiji. Stvarno sam im zahvalan, digli su me u petom setu kada se lomio rezultat. Svaki put kada sam tražio da se publika malo digne i prodere - oni su to uradili. Stvarno su mi dali krila da završim meč”, ističe on.

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Upitan da li je primetio da su među među njegovim najglasnijim navijačima bila dva momka iz Poljske koji su bili obučeni u lutke pakovanja senfa i kečapa, Novak se prijatno iznenadio ugledavši njihove fotografije:

"To su oni koji su vikali? Sve vreme su me podržavali, vidim da nisu naši”, kaže nam on, a kad smo mu rekli odakle su – njegovom čuđenju nije bilo kraja:

Poljaci? Interesantno... Zašto su obučeni tako? Svaka čast – bili su neverovatni su bili! Mislim, svi u publici su bili sjajni, ali su oni bukvalno vikali posle svakog poena i skandirali moje ime. Ako budem imao priliku da ih negde sretnem – barem ću ih častiti pićem”, obećava Novak.

S obzirom na njihove kostime – možda bi bilo prigodnije da to bude – hot-dogom?

(Vuk Brajović)

Ne propustiteTenisNOVAK ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Njegove reči odzvanjaju širom planete - evo šta je napisao posle plasmana u 11. finale AO
Novak Đoković
Tenis"PUNO ME BOLI OVAJ PORAZ..." Siner na ivici suza: Ne mogu da budem iznenađen Novakom...
Janik Siner
TenisNOVAKOVA PORUKA NA KAMERI JE BRUTALNA! Đoković napisao tri reči i oduvao celu planetu!
Novak Đoković
TenisRASTE NOVAKOV KONTO: Evo koliko je novca Đoković zaradio prolaskom u finale Australijan opena
Novak Đoković

Džanan Musa besan na utakmici Crvena zvezda - Dubai Izvor: Kurir