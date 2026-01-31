"KAD IH SRETNEM ČASTIĆU IH PIĆEM" Novak o navijačima u Melburnu: Strastven odnos - čas negativan, čas pozitivan
Kako bi opisao sve što je doživeo sa tribina u meču protiv Sinera?
“"Volim dinamiku koju imam sa publikom, i strastven je taj naš odnos ovde – čas je negativan, čas je pozitivan”, smeje se on, i dodaje u zahvalnost:
“Bez preterivanja - ovo je definitivno bila najveća i najbolja podrška koju sam ikada dobio u Australiji. Stvarno sam im zahvalan, digli su me u petom setu kada se lomio rezultat. Svaki put kada sam tražio da se publika malo digne i prodere - oni su to uradili. Stvarno su mi dali krila da završim meč”, ističe on.
Upitan da li je primetio da su među među njegovim najglasnijim navijačima bila dva momka iz Poljske koji su bili obučeni u lutke pakovanja senfa i kečapa, Novak se prijatno iznenadio ugledavši njihove fotografije:
"To su oni koji su vikali? Sve vreme su me podržavali, vidim da nisu naši”, kaže nam on, a kad smo mu rekli odakle su – njegovom čuđenju nije bilo kraja:
“Poljaci? Interesantno... Zašto su obučeni tako? Svaka čast – bili su neverovatni su bili! Mislim, svi u publici su bili sjajni, ali su oni bukvalno vikali posle svakog poena i skandirali moje ime. Ako budem imao priliku da ih negde sretnem – barem ću ih častiti pićem”, obećava Novak.
S obzirom na njihove kostime – možda bi bilo prigodnije da to bude – hot-dogom?
(Vuk Brajović)