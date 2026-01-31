Slušaj vest

Novak Đoković je napravio senzaciju, ako to i sme tako da se kaže, savladavši Janika Sinera u polufinalu sa 3:2, dok je Karlos Alkaraz istim rezultatom dobio Aleksandera Zvereva. A sada sledi - pravi teniski spektakl!

Biće ovo 114. finale za Srbina i prilika za 11. trofej u Melbunu.

Ogranizatori su se potrudili da termin odgovara i domaćim, kao i navijačima u Evropi. Tako će Srbin i Španac na teren u 19.30 po lokalnom, odnosno, 09.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

Televizijski prenos meča obezbeđen je na Eurosportu, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Novak je na trijumf od 25. grend slema u karijeri, a igra prvo finale još od Vimbldona 2024. godine, gde ga je upravo Alkaraz pobedio.

S druge strane, Španac je na korak do toga da kompletira karijerni grend slem, što bi ga sa 22 godine učinilo najmlađim u istoriji kojem je to pošlo za rukom.

Trenutno je najmlađi Rafael Nadal sa 24 godine, posle trijumfa na US openu 2010. godine.

Đoković je pobedio Alkaraza prošle godine u četvrtfinalu Australijan opena, a Karlos mu se revanširao u tri seta u polufinalu US Opena.

Ukupni međusobni učinak je 5-4 za Novaka.