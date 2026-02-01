Slušaj vest

Proslavljena francuska teniserka, Marion Bartoli, nije preterano iznenađena plasmanom Novaka Đokovića u finale Australijan opena, pošto je imala priliku uživo da vidi kako se Srbin pripremao za nastup u Melburnu.

Ostavio je u neverici ljubitelje tenisa širom sveta Novak kada je u polufinalu Australijan opena posle pet setova savladao dvostrukog šampiona Janika Sinera.

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom

Nakon pet uzastopnih poraza od Italijana nisu mu davali gotovo nikakve šanse protiv 14 godina mlađeg rivala, koji je prethodne dve sezone bio impresivan na tvrdim podlogama. Međutim, Nole je uspeo da napravi čudo - srušio je Sinera i u 38. godini živtao izborio plasman u veliko finale Australijan opena.

Bartoli je u razgovoru za "Lekip" otkrila u čemu je tajna.

"Novak je pokazao nestvarnu inteligenciju, znajući da mora da nadoknadi zaostatak koji se stvorio za Janikom i Karlosom. Znao je da mora da radi jače. I to je upravo činio na pripremama u Dubaiju. Udarao je lopticu svakog dana, a pošto sam imala tu sreću da gledam neke njegove treninge: ostajao je u teretani do kasno u noć, ulažući veliki napor da identifikuje šta je to što mu nedostaje", kaže Francuskinja i dodaje:

"Uspeo je da podigne svoju igru na još jedan nivo. Bila sam ubeđena da on to može, iako je izazov bio ogroman. Ova što je pokazao u polufinalu – to je on. Takva je cela njegova karijera".

Prokomentarisala je Francuskinja i pojedine detalje sa samog meča.

"Sve što je Novak uradio pokazuje njegovu konstantnu sposobnost da se prilagodi. A, vrlo malo sportista to može. Sve one brejk lopte što je spasao u petom setu... Bio je na 0:40, a ispalio je drugi servis od 189 kilometara na čas na T liniju, pa je posle toga pogodio jako težak lob. Sve to u jedan ujutru, posle četiri sata igre. Težak lob, udarac koji je mogao da promaši, a izveo je neverovatan smeč. To je iskonski Đoković: beskrajan kapacitet da promeni samog sebe, da pronađe rešenja, da iskoristi svaki, do poslednjeg, mentalni, fizički i teniski resurs", kaže Marion Bartoli.

Podsetimo, finale Đoković - Alkaraz na programu je danas od 09.30 po našem vremenu.