Tačno dva sata pre početka meča – na Rod Lejver Arenu izašao je tim Novaka Đokovića na svoj poslednji trening pred istorijsko finale ovogodišnjeg Australijan Opena protiv Karlosa Alkaraza.

I ovoga puta sa druge strane mreže nalazio se australijski junior Daniel Jovanovski, koji je u istoj ulozi desetostrukom osvajaču trofeja Normana Bruksa bio “talija” za meč sa Janikom Sinerom. Uz Novaka je i sada od gripa potpuno oporavljeni trener Boris Bošnjaković, uz uvek aktivne Dalibora Širolu (kondicija) i kuma Miljana Amanovića (fizioterapija).

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026

Zanimljivo je da su – uz standardni trening-repertoar razmene udaraca sa osnovne linije, voleja, smečeva, servisa u više varijacija i riternova - Novak i Daniel odigravali i poneki poen, pa je bilo zanimljivo i istovremeno zabrinjavajuće videti Novaka kako radi svoja “istezanja” I “špage” na neke od udaraca koji su stizali sa strane perspektivnog juniora.

Nešto ranije na stadionu Margaret Kort trenirao je i Karlos Alkaraz sa svojim timom, a ono što je od izuzetne važnosti za uslove u kojima će se igrati meč je činjenica da su krovovi na obe arene bili zatvoreni usled kiše koja trenutno pada u Melburnu.

Kako uz kišu duva i jači vetar, očekivana odluka organizatora da se finale odigra pod zatvorenim krovom mogla bi da predstavlja važnu prednost za Novaka, koji je u svojoj karijeri osvojio čak 19 turnira u “dvoranskim” uslovima.