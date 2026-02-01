ĐOKOVIĆ SE SPREMA ZA FINALE U NEOBIČNIM USLOVIMA: Da li Novak zna nešto što mi ne znamo?
Tačno dva sata pre početka meča – na Rod Lejver Arenu izašao je tim Novaka Đokovića na svoj poslednji trening pred istorijsko finale ovogodišnjeg Australijan Opena protiv Karlosa Alkaraza.
I ovoga puta sa druge strane mreže nalazio se australijski junior Daniel Jovanovski, koji je u istoj ulozi desetostrukom osvajaču trofeja Normana Bruksa bio “talija” za meč sa Janikom Sinerom. Uz Novaka je i sada od gripa potpuno oporavljeni trener Boris Bošnjaković, uz uvek aktivne Dalibora Širolu (kondicija) i kuma Miljana Amanovića (fizioterapija).
Zanimljivo je da su – uz standardni trening-repertoar razmene udaraca sa osnovne linije, voleja, smečeva, servisa u više varijacija i riternova - Novak i Daniel odigravali i poneki poen, pa je bilo zanimljivo i istovremeno zabrinjavajuće videti Novaka kako radi svoja “istezanja” I “špage” na neke od udaraca koji su stizali sa strane perspektivnog juniora.
Nešto ranije na stadionu Margaret Kort trenirao je i Karlos Alkaraz sa svojim timom, a ono što je od izuzetne važnosti za uslove u kojima će se igrati meč je činjenica da su krovovi na obe arene bili zatvoreni usled kiše koja trenutno pada u Melburnu.
Kako uz kišu duva i jači vetar, očekivana odluka organizatora da se finale odigra pod zatvorenim krovom mogla bi da predstavlja važnu prednost za Novaka, koji je u svojoj karijeri osvojio čak 19 turnira u “dvoranskim” uslovima.