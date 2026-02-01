Slušaj vest

Britanac Kris Bauers je i ove godine jedan od najcenjenijih i najtraženijih komentatora i analitičara u medijskom koru na Australijan openu.

Jedan od prvih zapadnih analitičara koji je važan deo svog opusa posvetio fenomenu rastućeg Novaka Đokovića, između ostalog i napisavši sjajnu biografsku knjigu “Novak Đoković – državnik sporta” (prevedenu na srpski), i ove godine je ekskluzivni sagovornik Kurira pred još jedno veliko finale našeg asa u Melburnu.

Kris Bauers Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Šta su prednosti koje odlikuju učesnike večerašnjeg velikog finala, Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza – pitamo Bauersa?

“Novaka odlikuje izuzetan pobednički temperament u najvažniji mečevima – što je demonstrirao toliko puta do sada. Jedino što ga je ometalo proteklih godina bilo je stanje njegovog tela, koje nije bilo na najvišem nivou. Sada nam se svakako čini da je po tom pitanju sve u redu, a imao je i sreće sa povlaćenjem Menšika i predajom Musetija. Činjenica je da na ovom turniru nije odigrao toliko puno mečeva, a da pritom poseduje izuzetno iskustvo – i ako se meč bude odlučivao po pobedničkom temperament, rekao bih da Đoković ima prednost”, naglašava cenjeni sagovornik.

“Alkaraz je, jasno, mlađi, jače udara lopticu, poseduje više opcija i najbliži je onome što je tenisu donosio Rodžer Federer, donekle uz Musetija. Karlos udara lopticu jače od Federera i Novak će morati da nađe način da “ugasi” te varijacije u igri svog protivnika i isprati njegov tempo igre – što je veoma težak zadatak!”, smatra Bauers.

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

U slučaju pobede Đokovića – šta bi taj uspeh doneo istoriji tenisa, odnosno – ako bi Alkaraz prvi put osvojio Australijan Open?

“Ako Novak pobedi, postaće prvi teniser u istoriji koji će osvojiti 25 Grend Slem trofeja u singlu, što će biti važno ne samo zbog toga što će prestići Margaret Kort – čiji rekord se smatrao nedostižnim – već i zbog toga što je broj 25 jedan od onih magičnih brojki, što predstavlja četvrt veka. Bio bih iznenađen da iko to nadmaši jednog dana, ali ako uzmete u obzir to kako Siner i Alkaraz osvajaju titule – po četiri samo u protekle 2 godine – sve biva moguće, pogotovo ako ostanu zdravi”, kaže nam britanski komentator.

KRIS BAUERS INTERVJU ZA KURIR Izvor: Kurir televizija

“Ja sam jedan od onih koji ne veruje u to da se status najvećeg svih vremena meri isključivo po jednoj statistici – odnosno broju Grend Slem titula. Smatram da postoji još parametara koji nose važnu vrednost u toj debati. S obzirom na to da je tenis meritokratija i po tome veoma redak u sportu, sigurno su neki od najvažnijih faktora u procenjivanju nečije veličine u tenisu broj osvojenih Grend Slem titula, osvojenih ostalih titula na turneji, broj nedelja provedenih na vrhu ATP rang liste – i po tome je Novak apsolutno već “uramljen” na vrhu tenisa. Ali, ponavljam – ima i drugih faktora koji bivaju važni.”

“Ako isključivo posmatramo broj Grend Slem titula u singlu, onda je Džon Mekinro skoro nepostojeće ime u tenisu, jer ih je osvojio samo sedam na samo dva Slem – za razliku od Samprasovih 14, Federerovih 20, Nadalovih 22 i Novakovih 24 ili mogućih 25. Reći da je Mekinro nebitan a biti svestan ogromnog uticaja koji je ostvario na tenis nije ni tačno ni pravedno, i sigurno treba uzeti u obzir i ostale faktore po ovom pitanju. Nisam siguran da će i tih 25 okončati debatu o “najvećem svih vremena”, ali mislim da će – u numeričkom smislu – značajno podržati Novakov status i učiniti njegovu poziciju još jačom nego što trenutno jeste”, objašnjava on.

Karlos Alkaraz Foto: Izhar KHAN / AFP / Profimedia

“Ako bi Alkaraz pobedio, postao bi tek deveti igrač u istoriji koji je osvojio Karijerni Grend Slem – što je impresivno dostignuće, jer bi postao ubedljivo najmlađi teniser koji je to ostvario. Pred njim je veoma težak izazov. Alkaraz je na samoj granici statusa velikana tenisa, ali to u velikoj meri zavisi od toga na koji način će održati nivo svoje igre i nastupa u narednih 5, 7, 10 godina. Ako uspe da ga održi – do njegovih ranih 30-ih godina – mislim da ćemo o Alkarazu pričati na isti način kao što to činimo sa Federerom, Nadalom, Đokovićem i Lejverom”, zaključuje Kris Bauers.