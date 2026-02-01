Slušaj vest

Kao i pred svako finale, srpski mediji se igraju "mačke i miša" sa pripadnicima obezbeđenja Rod Lejver Arene u pokušaju da fotografišu deo poslednjeg treninga Novaka Đokovića pred veliko finale.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, EPA/ JAMES ROSS, Dita Alangkara/AP

 I ovoga puta se uspelo u "infiltraciji" tribina Arene kroz medijski "gejt", ali nas je već nekoliko sekundi po izlasku na nivo sa kojeg se video teren sačekalo spremno obezbeđenje - sa nalogom da je fotografisanje treninga strogo zabranjeno i da nam "nije tu mesto".

Ipak, umešno smo uspeli da obezbedimo nekoliko fotografija, pa vam ih prosleđujemo ovom prilikom.

Novakovom treningu pred finale sa Karlosom Alkarazom jedino je neometan mogao da prati Kreg Tajli, direktor Australijan opena.

