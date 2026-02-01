Kao i pred svako finale, srpski mediji se igraju "mačke i miša" sa pripadnicima obezbeđenja Rod Lejver Arene u pokušaju da fotografišu deo poslednjeg treninga Novaka Đokovića pred veliko finale.

I ovoga puta se uspelo u "infiltraciji" tribina Arene kroz medijski "gejt", ali nas je već nekoliko sekundi po izlasku na nivo sa kojeg se video teren sačekalo spremno obezbeđenje - sa nalogom da je fotografisanje treninga strogo zabranjeno i da nam "nije tu mesto".