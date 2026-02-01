VIJORE SE SRPSKE ZASTAVE - EUFORIJA RASTE! Ludnica ispred Rod Lejver Arene - Novakovi navijači zapalili atmosferu pred veliko finale!
Dok je Novak Đoković marljivo trenirao pred finalni okršaj sa Alkarazom, njegovi verni navijači podigli su atmosferu do usijanja na čuvenom "Ovalu" ispred Rod Lejver Arene.
Članovi "Nolefam" navijačke grupe opremljeni su raznoraznom trobojnom ikonografijom koja ističe simbole naše zemlje, Novakov lik i status navećeg svih vremena. Glavni dirigent ove družine je naša Marija Belančić iz Oklenda, koja pamti neke od prvih nastupa našeg šampiona u Melburnu.
Ono što će sigurno obradovati sve Novakove poklonike u Srbiji i rasejanju je to da će ga sigurno podržavati većina publike na tribinama u Melburnu, gde su među najglasnijima protiv Sinera bili pripadnici drugih nacija. Da li ćemo opet imati prilike da se u tom smislu oslonimo na neverovatne Poljake u kostimima senfa i kečapa - ostaje da se vidi, ali će se svakako pojaviti neko čije navijanje će "zabiberiti" stvari za Alkaraza u najvažnijim delovima večerašnjeg finala.
Eto, upravo pre nekoliko momenata je Đoković završio svoj opsežni trening (preko 50 minuta trajanja), posle čega će se lako opustiti, istuširati, obedovati i odraditi poslednje strateške i mentalne pripreme pred "finale svih finala".
Vuk Brajović/Kurir sport