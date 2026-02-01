Slušaj vest

Dok je Novak Đoković marljivo trenirao pred finalni okršaj sa Alkarazom, njegovi verni navijači podigli su atmosferu do usijanja na čuvenom "Ovalu"  ispred Rod Lejver Arene.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, EPA/ JAMES ROSS, Dita Alangkara/AP

Članovi "Nolefam" navijačke grupe  opremljeni su raznoraznom trobojnom ikonografijom koja ističe simbole naše zemlje, Novakov lik i status navećeg svih vremena. Glavni dirigent ove družine je naša Marija Belančić iz Oklenda, koja pamti neke od prvih nastupa našeg šampiona u Melburnu.

Screenshot 2026-02-01 082523.jpg
Navijači Novaka Đokovića u Melburnu Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Ono što će sigurno obradovati sve Novakove poklonike u Srbiji i rasejanju je to da će ga sigurno podržavati većina publike na tribinama u Melburnu, gde su među najglasnijima protiv Sinera bili pripadnici drugih nacija. Da li ćemo opet imati prilike da se u tom smislu oslonimo na neverovatne Poljake u kostimima senfa i kečapa - ostaje da se vidi, ali će se svakako pojaviti neko čije navijanje će "zabiberiti" stvari za Alkaraza u najvažnijim delovima večerašnjeg finala.

Screenshot 2026-02-01 082634.jpg
Senf i kečap navijaju za Novaka Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

 Eto, upravo pre nekoliko momenata je Đoković završio svoj opsežni trening (preko 50 minuta trajanja), posle čega će se lako opustiti, istuširati, obedovati i odraditi poslednje strateške i mentalne pripreme pred "finale svih finala".

Vuk Brajović/Kurir sport

