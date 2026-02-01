Članovi "Nolefam" navijačke grupe opremljeni su raznoraznom trobojnom ikonografijom koja ističe simbole naše zemlje, Novakov lik i status navećeg svih vremena. Glavni dirigent ove družine je naša Marija Belančić iz Oklenda, koja pamti neke od prvih nastupa našeg šampiona u Melburnu.

Ono što će sigurno obradovati sve Novakove poklonike u Srbiji i rasejanju je to da će ga sigurno podržavati većina publike na tribinama u Melburnu, gde su među najglasnijima protiv Sinera bili pripadnici drugih nacija. Da li ćemo opet imati prilike da se u tom smislu oslonimo na neverovatne Poljake u kostimima senfa i kečapa - ostaje da se vidi, ali će se svakako pojaviti neko čije navijanje će "zabiberiti" stvari za Alkaraza u najvažnijim delovima večerašnjeg finala.