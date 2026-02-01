Slušaj vest

Tumejni Karajol je dugogodišnji teniski komentator britanskog “Gardijana”, jedan od najpriznatijih “teniskih pera” mlađe generacije, član upravnog odbora Međunarodne asocijacije teniskih pisaca i čest gost naše prestonice kao dragi kolega srpskog medijskog kora.

Kao jedan od stranih komentatora koji ima najčešće prilike da razgovara sa Novakom Đokovićem, bilo je interesantno čuti šta misli o prednostima koji u veliko finale ulažu Đoković i Alkaraz – odnosno šta bi uspeh jednog ili drugog doneo istoriji tenisa?

“Smatram da su obojica na svoj način među najkompletnijim igračima aktuelne teniske scene. Novak će nastojati da napada, da koristi što češče forhend, da hvata lopticu u penjanju, što češće oduzima vreme Alkarazu na isti način na koji je to radio protiv Sinera. Želeće da ponovi serverski nastup iz polufinala, gde je njegov servis sigurno bio jedan od najjačih elemenata njegove igre u drugom delu karijere. Novak jeste stariji, fizički manje sposoban – ali ti servisi mu donose toliko puno “besplatnih” poena i to će biti jedan od najvažnijih aspekata njegove igre večeras. Želeće malo i da “pomeša” igru uz izlaske na mrežu, da proba da što više preuzme inicijativu od Alkaraza i poremeti njegov ritam. Ono što je najvažnije je da je to činio i u prošlosti – odnosno upravo ovde, u prošlogodišnjem četvrtfinalu – kada je bio ultra-agresivan i koristio forhend izuzetno efikasno. Đoković veoma dobro zna kako da pobedi Karlosa”, ističe on.

“Sa druge strane, Alkaraz je takođe kompletan igrač – čiju igru odlikuje najbolji forhend na svetu, sposobnost da “izbije reket” iz ruku protivnika agresivnošću, brzinom, težinom udarca…Uz to, on raspolaže i sjajnim drop-šotovima, osećajem za izlazak na mrežu, brzinom; u smislu atleticizma mu nema premca na turneji. Naravno, obojica finalista su neverovatne atlete, pravi “zidovi” u defanzivnom smislu. Predviđam puno napornih razmena udaraca, i pošto se radi o po prirodi veoma agresivnim igračima – izuzetnih fizičkih napora tokom celog meča”, ocenjuje sagovornik.

“Novakova najveća slabost je “krštenica” – 38 godina i samim time nešto umanjene fizičke mogućnosti. Došao je do pet uzastopnih polufinala Grend Slemova i sa pravom očekuje da ga pogleda sreća, što se ovde i desilo kroz povlačenje Menšika u osmini i predaju Musetija u četvrtfinalu. Zahvaljujući tome je ušao u polufinalni meč svež, što mu je omogućilo da odigra na svom optimalnom nivou. Videćemo kako će izgledati na terenu posle provedenih 4 sata u paklenom meču protiv Sinera…”, napominje Karajol.

1/19 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Izhar KHAN / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Šta je to što bi Novakov uspeh večeras doneo istoriji tenisa – odnosno šta bi Karlosova pobeda značila u tom smislu?

“Jasno je da je Novak već ostvario skoro sve u tenisu – pa bi osvajanje ovog trofeja skoro moglo da se posmatra kao bonus, ali monumentalni bonus po prirodi stvari. Ne bismo nikad mogli da zamislimo da bi – u eri modernog muškog tenisa koju odlikuju neverovatno fizički sposobni asovi – tridesetosmogodišnji teniser mogao da im parira u svim parametrima performansi, pa čak podigne lestvicu na još viši nivo osvajanjem Grend Slema. Ovo ima svoju specifičnu težinu zbog toga što bi to ostvario pobedama nad dvojicom trenutno najboljih mladih asova, a pogotovo posle svega što smo videli u prošloj godini. To bi, ukratko, bio uspeh koji prevazilazi maštu, njegov najveći u karijeri – koji bi redefinisao spektar sposobnosti u tenisu. Činjenica da se – iako ne igrački - toliko puno mučio u fizičkom smislu prošle godine u nastojanju da ostane zdrav i konkurentan posle toliko puno godina takmičenja, današnji trofejni meč čini utoliko više veličanstvenim!”

“Alkaraz se nalazi na potpuno drugoj strani teniskog spektra. Ono što je za mene najinteresantnije u večerašnjem duelu je to što je Novak najveći igrač uopšte – ali svakako najveći među veteranima – dok Alkaraz nastoji da postane najveći među mladom, dolazećom generacijom vrhunskih šampiona. Ako bi ovom pobedom postao najmlađi igrač koji je osvojio Karijerni slem sa samo 22 godine – sigurno je da bi mogao da slovi za najboljeg mladog igrača svih vremena. Iako je već toliko puno toga postigao kao mladić, čini nam se da je tek na početku svoje karijere. Pred njim je toliko puno uspeha, možda i otvoren put do Velike trojke i osvajanja više od 20 Slemova – uz sve neverovatne kam-bekove ostvarene u tom procesu kao što je bila pobeda nad Zverevim ili osvajanja Rolan Garosa protiv Sinera posle zaostatka od 2 seta”, ističe on, i dodaje:

Karlos Alkaraz Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

“Ovo je zaista pravi istorijski meču u punom smislu te reči, u kome istoriju ispisuju asovi koji se nalaze na potpuno drugačijim stranama teniskog spektra!”, zaključuje u najavi ovog trilera Tumejni Karajol za čitaoce Kurira.

Vuk Brajović/Kurir sport