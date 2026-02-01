NEVEROVATNA POVEZANOST ĐOKOVIĆA I OSVAJAČICE AUSTRALIJAN OPENA! Novak i prelepa teniserka se prate u stopu, neka se ponovi istorija!
U finalu turnira u Melburnu srpski teniser će igrati protiv Karlosa Alkaraza, a nekoliko zanimljivih podataka se pojavilo vezano za Đokovića i devojke koja je dan ranije osvojila prvi Grend slem u sezoni u ženskoj konkurenciji.
U pitanju je Elena Ribakina koja je u tri seta pobedila Arinu Sabalenku i po prvi put postala šampionka u Melburnu.
Bila je to druga Grend slem titula za Ruskinju koja igra pod zastavom Kazahstana, a podsetimo, osvojila ju je dan pre Đokovićevog finala.
Zašto je to zanimljivo?
Ribakina je 2022. godine osvojila Vimbldon, što je do subote bila jedina titula za nju na najvećim turnirima. Dan kasnije je Đoković u finalu Vimbldona pobedio Nika Kirjosa.
Dalje, Đoković je 100. titulu osvojio 24. maja 2025. godine u Ženevi, a istog dana je Ribakina bila pobednica finalnog meča u Strazburu.
Novak je 101. titulu osvojio 8. novembra 2025. godine trijumfom protiv Lorenca usetija u Atini, a istog dana je Ribakina u dva seta pobedila Sabalenku u finalu završnog turnira.
Đoković će protiv ALkaraza probati da stigne do 102. titule u karijeri.
