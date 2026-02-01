Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza za trofej na Australijan openu.

Ukoliko trijumfuje danas u Melburnu, Novak će napraviti još jedan veliki korak ka sportskoj besmrtnosti.

Šta nova titula na Australijan openu donosi Đokoviću?

U igri je čak pet čudesnih rekorda:

Najviše Grend slem titula - Đoković je apsolutni rekorder sa 25 osvojenih trofeja na najvažnijim turnirima. Sada ima priliku da stigne do brojke 25 i tako popravi lični rekord. Iza njega su Nadal sa 22 i Federer sa 20.

Najviše titula na Australijan openu - Novak je rekorder Otvorenog prvenstva Australije sa 10 osvojenih titula, a ukoliko dođe do 11. poboljšaće lični rekord. Sledeći na listi su Rodžer Federer i Roj Emerson sa po šest osvojenih trofeja.

Najstariji Grend slem šampion - Đoković sa 38 godina i 255 dana može da postane i najstariji Grend slem šampion u Open eri. Samo je Ken Rouzvel uspeo da osvoji titulu posle 37. godine.

Najduže razdoblje između prve i poslednje titule - Ukoliko danas podigne trofej razlika će biti čak 18 godina! Trenutna rekorderka je Serena Vilijams, koja je prvi trofej podigla na US openu 1999. godine, a poslednji 2017. na Australijan openu (17 godina i pet meseci).

Rekord Margaret Kort - Ako osvoji 25. Grend slem Novak će na večnoj listi preskočiti legendarnu Margaret Kort, koja je tokom karijere osvojila 24 Grend slem trofeja. Naravno, treba istaći da je slavna teniserka veliki broj titula osvojila u amaterskoj eri.

Takođe, Novak može da postane tek treći igrač u istoriji koji je 11 i više puta osvojio titulu na jednom turniru. Nadal ima 14 na Rolan Garosu, a pomenuta Margaret Kort 11 na Australijan openu.