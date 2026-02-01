Slušaj vest

Novak je u borbi za trofej na prvom Grend slemu u sezoni igrao protiv Karlosa Alkaraza, krenuo je odlično i lako osvojio prvi set, ali je usledio pad u igri koji je Španac iskoristio.

Alkaraz je napravio preokret i stigao do 2:1, a posle velike borbe u trećem setu uspeo je i da osvoji prvu titulu na Australijan openu u svojoj karijeri. Bio je ovo prvi poraz za srpskog tenisera u finalima u Melburnu.

Novak Đoković je prve reči nakon finala izgovorio na ceremoniji dodela pehara.

"Dobro veče svima. Hvala vam", rekao je Đoković, a publika ga je prekinula skandiranjem: "Nole, Nole...".

"Hvala vam puno... Karlose, čestitam. Neverovatan turnir i nekoliko nedelja za tebe, tvoj tim i porodicu. Ovo je istorija za tebe. Mlad si, kao i ja, želim ti da nastaviš ovako u narednim godinama", našalio se Novak i nastavio:

"Moram da zahvalim mom timu sto me izdržao, što me podržavao, nije bila lagana plovidba, vi ste moj oslonac, videli ste najbolje i najgore od mene u poslednje tri nedelje, ovaj uspeh je i vaš".

Obratio se Nadalu koji je gledao meč sa tribina i još jednom našalio.

"Hteo bih da se obratim legendarnom Rafi koji je na tribinama. Samo par reči, čudno je videti te tamo, a ne ovde. Bila je čast deliti teren sa tobom, čudno mi je da si sada na tribini, to mi je prvi put, ali hvala što si ovde. Toliko je ovde španskih legendi, previše ih je. Imao sam utisak kao da je dva protiv jedan, nije fer., ali u redu".

Za kraj, emocije Novaka...

"Pripremio sam pobednički govor, a ne ovaj... čekajte, ne znam šta da kažem sledeće. Šalu na stranu, želim da skratim, ovo je Karlosov momenat. Dali ste mi što nikad nisam osetio u Australiji, ljubav i podršku kao nikad do sad, ovo je 21. put da sam u Australiji, verovao sam u sebe, ali... Moram da budem iskren i da nisam mislio da ću stajati na završnoj ceremoniji jos jednom. Hvala vam što ste me gurali, Bog zna šta će se desiti sutra, a ne za šest meseci ili godinu dana, ali bila je sjajna vožnja", rekao je Đoković.

