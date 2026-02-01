Slušaj vest

Proslavljeni španski teniser, Rafael Nadal, uživo prati finalni okršaj Australijan opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Potpuno očekivano, njegov dolazak u Rod Lejver arenu privukao je veliku pažnju medija.

Novinare je naravno zanimalo za koga će trofejni teniser danas navijati.

"Ako moram nekoga da podržim, podržaću Alkaraza", iskren je bio Španac.

Nije krio ni divljenje prema svom velikom rivalu Novaku Đokoviću, koji se u 38. godini života bori za Grend slem titulu.

"Ako Novak pobedi, biću srećan zbog njega. Ono što on radi u ovoj fazi karijere je spektakularno. Pokazuje ogromnu strast prema sportu", poručio je Španac.

Doček za Novaka Đokovića na Australijan openu Izvor: Eurosport