Španac je prvi put u karijeri trijumfovao na Australijan openu i tako postao najmlađi teniser u istoriji koji je uspeo da objedini sve četiri Grend slem titule. Ima samo 22 godine, a već je osvojio sedam Grend slem titula!

Nakon istorijskog uspeha izneo je popularni Karlitos svoje prve utiske:

Divnim rečima govorio je mladi as o svom rivalu Novaku Đokoviću.

"Na početku želim samo da kažem nešto o Novaku. Pričaš kako ja radim izuzetne stvari, ali to kako ti inspirišeš - ne samo za tenisere, već sve sportiste, sve ljude na svetu, mene.... Radiš naporno i kako treba svakog dana gde god da se pojaviš, igraš tako dobar tenis, ja mnogo uživam u tome kako ti igraš. Meni je čast da delim svlačionicu i teren sa tobom, ali i da te gledam kako igraš. Hvala ti na tome šta radiš jer mene to stvarno inspiriše. Hvala ti na tome".

Zahvalio se Karlos i svom timu.

"Niko ne zna koliko je bilo teško napraviti sve ovo. Kakav je to bio naporan rad. Sve ono o čemu su ljudi pričali pre početka turnira, koliko je bilo pritisaka...Gurali ste me svakog dana da radim sve što je trebalo i stvarno sam vam zahvalan na tome, zahvalan sam na svima koji su tu uz mene. Ovaj trofej je i vaš."

Zahvalio se i svom sunarodniku Rafaelu Nadalu što je uživo pratio ovaj meč.

"I meni je čudno što vidim Rafu na tribinama, a ne na terenu. Sećam se da si me prvi put gledao kada sam imao 15 ili 16 godina. Drago mi je što si ovde. Imali smo sjajne bitke na terenu, ne previše, ali za mene je bila čast da delim teren sa tobom. Počastvovan sam što sam došao u priliku da ti mene gledaš".