Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Program je otvorila velika britanska pop-zvezda Sofi Elis Bekstor interpretacijom (na vidan plej-bek) hita "Murder On the Dancefloor", da bi posle nje ambasadorka poznatog modnog brenda Kloi Grejs Moric i osvajač Melburna iz 2015. Marat Safin prezentovali trofej Normana Bruksa.

Himnu Australije izvela je poznata domaća pevačica Paulini, a zatim su na ekranima emitovane kratke video poruke učesnika finala o njihovom putu do njega, motivima...

1/9 Vidi galeriju Ceremonija pred finale Australijan opena Foto: Kurir sport/Vuk Brajović

Paralelno sa levog i desnog ulaza su se zatim pojavili Alkaraz i Đoković, što je takođe novitet za ovu godinu, i prionuli zagrevanju.

Zatim je otvoren i krov, što nam otkriva veoma oblačno nebo zbog kojeg bi možda mogao da bude i zatvoren tokom večeri u slučaju kiše...

Meč je počeo tačno u 9:45 po našem vremenu servisom Novaka Đokovića po izboru Karlosa Alkaraza.

