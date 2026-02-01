Slušaj vest

Španac je dva dana pre meča Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza došao u Melburn kako bi uživo ispratio veliki meč.

Nakon polufinalnih mečeva je oprezno govorio o očekivanjima i otkrio da navija za svog sunarodnika, a to je potvrdio i na dan finala.

Ono što je video u prvom setu se nije dopalo Rafaelu Nadalu.

Đoković je igrao fenomenalno i lako je, uz dva brejka, stigao do prednosti u velikom finalu.

Reakcija Nadala na tribinama dovoljno govori o tome kako se osećao u tim trenucima.

Španac jeste aplaudirao, međutim, izraz lica je sve rekao.

Bonus video:

Karlos Alkaraz o igri Novaka Đokovića: Ovo je nemoguće Izvor: Eurosport