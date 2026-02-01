Rafael Nadal je stigao u Melburn zbog finala Australijan opena.
MELBURN
NADAL U POTPUNOM ŠOKU NAKON ŠTO JE ĐOKOVIĆ OSVOJIO PRVI SET! Ovo je lice čoveka koji ne može da veruje šta je video
Španac je dva dana pre meča Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza došao u Melburn kako bi uživo ispratio veliki meč.
Nakon polufinalnih mečeva je oprezno govorio o očekivanjima i otkrio da navija za svog sunarodnika, a to je potvrdio i na dan finala.
Ono što je video u prvom setu se nije dopalo Rafaelu Nadalu.
Đoković je igrao fenomenalno i lako je, uz dva brejka, stigao do prednosti u velikom finalu.
Reakcija Nadala na tribinama dovoljno govori o tome kako se osećao u tim trenucima.
Španac jeste aplaudirao, međutim, izraz lica je sve rekao.
