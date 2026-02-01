Slušaj vest

Đoković je u prvom setu igrao odlično za razliku od znatno mlađeg protivnika, napravio je dva brejka i lako stigao do prednosti u borbi za trofej.

Malo ko je očekivao da će na taj način srpski teniser otvoriti svoje 11. finale u Melburnu, a među njima je očigledno i Alkaraz.

U jednom trenutku tokom prvog perioda igre, Španac je uhvaćen u razgovoru sa svojim timom.

"Ovo je nemoguće! Nemoguće...", rekao je Alkaraz.

Karlos Alkaraz o igri Novaka Đokovića: Ovo je nemoguće

U nastavku se Španac probudio, pa je u drugom setu on bio taj koji je prvi napravio brejk...

