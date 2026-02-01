Novak Đoković je lako stigao do prednosti u finalu Australijan opena protiv Karlosa Alkaraza.
MELBURN
"OVO JE NEMOGUĆE! NEMOGUĆE!" Alkaraz uhvaćen u razgovoru sa svojim timom tokom meča protiv Đokovića
Đoković je u prvom setu igrao odlično za razliku od znatno mlađeg protivnika, napravio je dva brejka i lako stigao do prednosti u borbi za trofej.
Malo ko je očekivao da će na taj način srpski teniser otvoriti svoje 11. finale u Melburnu, a među njima je očigledno i Alkaraz.
U jednom trenutku tokom prvog perioda igre, Španac je uhvaćen u razgovoru sa svojim timom.
"Ovo je nemoguće! Nemoguće...", rekao je Alkaraz.
U nastavku se Španac probudio, pa je u drugom setu on bio taj koji je prvi napravio brejk...
