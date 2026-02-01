Nestvarna dominacija Srbina u prvom setu.
Tenis
ALKARAZ NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Novak kao u najboljim danima - čudesan ritern za osvajanje prvog seta! (VIDEO)
Na sjajan način započeo je Novak Đoković bitku za 11. trofej na Australijan openu.
Odigrao je Srbin perfektno prvi set - dva puta je oduzeo servis prvom reketu sveta slavio sa ubedljivih 6:2.
Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia
Alkaraz nije znao šta ga je snašlo. Šetao je Novak Španca po terenu, pogađao linije, sjajno riternirao i zasluženo stigao prednosti u velikom finalu.
Pogledajte sjajan ritern posle kog je Novak stigao do prednosti od 1:0 u setovima.
