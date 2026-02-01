Slušaj vest

Na sjajan način započeo je Novak Đoković bitku za 11. trofej na Australijan openu.

Odigrao je Srbin perfektno prvi set - dva puta je oduzeo servis prvom reketu sveta slavio sa ubedljivih 6:2.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Alkaraz nije znao šta ga je snašlo. Šetao je Novak Španca po terenu, pogađao linije, sjajno riternirao i zasluženo stigao prednosti u velikom finalu.

Pogledajte sjajan ritern posle kog je Novak stigao do prednosti od 1:0 u setovima.

