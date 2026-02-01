Slušaj vest

Srpski teniser je odigrao svoje 11. finale u Melburnu i zabeležio prvi poraz, dok je Španac prvi put bio u borbi za trofej na ovom turniru, a trijumfom je osvojio poslednji Grend slem koji mu je falio.

Đoković je odlično otvorio meč, pa je 16 godina mlađi protivnik bio nemoćan u prvom setu. Nažalost, situacija se promenila u nastavku, Španac je napravio preokret i lako došao do prednosti rezultatom 2:1.

Četvrti set je doneo veliku borbu, Novak je izgledao bolje na terenu i set je ušao u dramatičnu završnicu. Alkaraz je na kraju uspeo da izbegne igranje petog seta u kojem bi šanse bile prilično jednake za obojicu tenisera.

Pogledajte najzanimljivije fotografije sa meča Novak Đoković - Karlos Alkaraz:

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Nakon meča je bilo prilično emotivno na ceremoniji dodele pehara. Novak se obratio publici na stadionu, Rafaelu Nadalu, ali i gledaocima širom sveta.

Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Bonus video:

Doček za Novaka Đokovića na Australijan openu Izvor: Eurosport