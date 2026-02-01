POGLEDAJTE MOMENTE KOJI SU OBELEŽILI EPSKI OKRŠAJ ĐOKOVIĆA I ALKARAZA! Sve je prštalo na terenu, a onda Novakova eksplozija emocija
Srpski teniser je odigrao svoje 11. finale u Melburnu i zabeležio prvi poraz, dok je Španac prvi put bio u borbi za trofej na ovom turniru, a trijumfom je osvojio poslednji Grend slem koji mu je falio.
Đoković je odlično otvorio meč, pa je 16 godina mlađi protivnik bio nemoćan u prvom setu. Nažalost, situacija se promenila u nastavku, Španac je napravio preokret i lako došao do prednosti rezultatom 2:1.
Četvrti set je doneo veliku borbu, Novak je izgledao bolje na terenu i set je ušao u dramatičnu završnicu. Alkaraz je na kraju uspeo da izbegne igranje petog seta u kojem bi šanse bile prilično jednake za obojicu tenisera.
Pogledajte najzanimljivije fotografije sa meča Novak Đoković - Karlos Alkaraz:
Nakon meča je bilo prilično emotivno na ceremoniji dodele pehara. Novak se obratio publici na stadionu, Rafaelu Nadalu, ali i gledaocima širom sveta.
