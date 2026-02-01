Slušaj vest

Organizatori Australijan opena odlučili su da po završetku drugog seta delimično zatvore krov zbog pretnje kišom.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Ta odluka se nije dopala Karlosu Alkarazu, koji je zbog toga ušao u žučnu raspravu sa sudijom.

Ipak, organizator je delimično navukao krov, ali ne do kraja.

