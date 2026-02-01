Meč Novaka Đokovića u finalu Australijan opena je bio glavna vest u brojnim medijima širom regiona.
CEO REGION PRATIO ĐOKOVIĆEVO FINALE! Hrvati, Bosanci, Crnogorci, Rumuni, Mađari, Bugari...
Novak Đoković je u svom 11. finalu u Melburnu igrao protiv Karlosa Alkaraza i izgubio svoje prvo finale u Melburnu.
Španac je osvojio Australijan open prvi put, a finalni meč je izazvao puno pažnje.
Ljubitelji tenisa širom sveta su pratili dešavanja sa prvog grend slema u sezoni tokom prethodne dve nedelje, a vrhunac je praćen na potpuno drugačijem nivou.
Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026
Veliki broj sajtova iz našeg komšiluka je veliko finale prenosio uživo, iz gema u gem:
Rumunski:
digisport.ro:
Foto: Printscreen
sport.ro:
Foto: Printscreen
Mađarski nemzetisport.hu:
Foto: Printscreen
Hrvatski:
24sata.hr:
Foto: Printscreen
Sportske.jutarnji.hr:
Foto: Printscreen
Index.hr:
Foto: Printscreen
Bugarski sportal.bg:
Foto: Printscreen
Crnogorski cdm.me:
Foto: Printscreen
Bosanski klix.ba:
Foto: Printscreen
