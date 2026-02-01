Slušaj vest

Novak Đoković je u svom 11. finalu u Melburnu igrao protiv Karlosa Alkaraza i izgubio svoje prvo finale u Melburnu.

Španac je osvojio Australijan open prvi put, a finalni meč je izazvao puno pažnje.

Ljubitelji tenisa širom sveta su pratili dešavanja sa prvog grend slema u sezoni tokom prethodne dve nedelje, a vrhunac je praćen na potpuno drugačijem nivou.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Veliki broj sajtova iz našeg komšiluka je veliko finale prenosio uživo, iz gema u gem:

Rumunski:

digisport.ro:

Australijan open, digisport.ro
sport.ro:

Rumunski sport.ro
Mađarski nemzetisport.hu:

Mađarski nemzetisport.hu
Hrvatski:

24sata.hr:

Hrvatski 24sata.hr
Sportske.jutarnji.hr:

sportske.jutarnji.hr
Index.hr:

index.hr
Bugarski sportal.bg:

Bugarski sportal.bg
Crnogorski cdm.me:

Crnogorski cdm.me
Bosanski klix.ba:

Bosanski klix.ba
