Novak Đoković je u svom 11. finalu u Melburnu igrao protiv Karlosa Alkaraza i izgubio svoje prvo finale u Melburnu.

Španac je osvojio Australijan open prvi put, a finalni meč je izazvao puno pažnje.

Ljubitelji tenisa širom sveta su pratili dešavanja sa prvog grend slema u sezoni tokom prethodne dve nedelje, a vrhunac je praćen na potpuno drugačijem nivou.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026

Veliki broj sajtova iz našeg komšiluka je veliko finale prenosio uživo, iz gema u gem:

Rumunski:

digisport.ro:

Foto: Printscreen

sport.ro:

Foto: Printscreen

Mađarski nemzetisport.hu:

Foto: Printscreen

Hrvatski:

24sata.hr:

Foto: Printscreen

Sportske.jutarnji.hr:

Foto: Printscreen

Index.hr:

Foto: Printscreen

Bugarski sportal.bg:

Foto: Printscreen

Crnogorski cdm.me:

Foto: Printscreen

Bosanski klix.ba:

Foto: Printscreen

