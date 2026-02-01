Slušaj vest

Španac je otvoreno priznao da će podržati svog sunarotdnika Karlosa Alkaraza u borbi za trofej i meču protiv Novaka Đokovića.

Po reakciji nakon što je Đoković osvojio prvi set je bilo jasno kako se oseća. Novak je iznenadio mnoge, pa i najvećeg rivala iz svoje karijere.

1/27 Vidi galeriju Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Međutim, došlo je do preokreta, kako na terenu, tako i na tribinama.

Alkaraz je nastavio meč odličnom igrom, dok je Đoković imao problema da osvaja gemove.

Promenilo se i Nadalovo raspoloženje, a evo kako je proslavio jedan od poena koje je osvojio mlađi od dvojice finalista: