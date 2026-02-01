Rafael Nadal je dobio priliku da uživo prati finale Australijan opena.
MELBURN
NADAL OD ŠOKA DO EKSTAZE! Totalni preokret na terenu i na tribinama, pogledajte reakciju Španca nakon što je Đoković izgubio poen
Slušaj vest
Španac je otvoreno priznao da će podržati svog sunarotdnika Karlosa Alkaraza u borbi za trofej i meču protiv Novaka Đokovića.
Po reakciji nakon što je Đoković osvojio prvi set je bilo jasno kako se oseća. Novak je iznenadio mnoge, pa i najvećeg rivala iz svoje karijere.
Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Međutim, došlo je do preokreta, kako na terenu, tako i na tribinama.
Alkaraz je nastavio meč odličnom igrom, dok je Đoković imao problema da osvaja gemove.
Promenilo se i Nadalovo raspoloženje, a evo kako je proslavio jedan od poena koje je osvojio mlađi od dvojice finalista:
Reaguj
2