Osvojio je Đoković prvi set i tako iznenadio mnoge, ali je usledio pad u njegovoj igri, što je Alkaraz iskoristio kako bi došao, prvo do izjednačenja, a potom i do preokreta u velikom finalu.

Novak je na pauzi između trećeg i četvrtog seta je imao razgovor sa doktorkom koja je došla do njegove klupe na terenu sa kesom punom lekova.

Đoković je tražio tabletu za želudac koju je i dobio. Popio ju je i vratio se na teren kako bi igrao četvrti set protiv 16 godina mlađeg protivnika.

