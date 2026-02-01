Slušaj vest

Osvojio je Đoković prvi set i tako iznenadio mnoge, ali je usledio pad u njegovoj igri, što je Alkaraz iskoristio kako bi došao, prvo do izjednačenja, a potom i do preokreta u velikom finalu.

Novak je na pauzi između trećeg i četvrtog seta je imao razgovor sa doktorkom koja je došla do njegove klupe na terenu sa kesom punom lekova.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Đoković je tražio tabletu za želudac koju je i dobio. Popio ju je i vratio se na teren kako bi igrao četvrti set protiv 16 godina mlađeg protivnika.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Novak Đoković tražio tablete za želudac Izvor: Eurosport

Ne propustiteTenisNADAL OD ŠOKA DO EKSTAZE! Totalni preokret na terenu i na tribinama, pogledajte reakciju Španca nakon što je Đoković izgubio poen
Rafael Nadal
TenisŽESTOKA SVAĐA U FINALU: Alkaraz se vidno iznervirao! Nije birao reči
Karlos Alkaraz
TenisALKARAZ NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Novak kao u najboljim danima - čudesan ritern za osvajanje prvog seta! (VIDEO)
Novak Đoković
Tenis"OVO JE NEMOGUĆE! NEMOGUĆE!" Alkaraz uhvaćen u razgovoru sa svojim timom tokom meča protiv Đokovića
Karlos Alkaraz

Bonus video:

Karlos Alkaraz o igri Novaka Đokovića: Ovo je nemoguće Izvor: Eurosport