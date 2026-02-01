Novak Đoković je imao određene probleme u toku finala Australijan opena protiv Karlosa Alkaraza.
DOKTORKA IZAŠLA NA TEREN I STALA PRED NOVAKA SA KESOM PUNOM LEKOVA: Evo šta je Đoković tražio i dobio tokom finala Australijan opena
Osvojio je Đoković prvi set i tako iznenadio mnoge, ali je usledio pad u njegovoj igri, što je Alkaraz iskoristio kako bi došao, prvo do izjednačenja, a potom i do preokreta u velikom finalu.
Novak je na pauzi između trećeg i četvrtog seta je imao razgovor sa doktorkom koja je došla do njegove klupe na terenu sa kesom punom lekova.
Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia
Đoković je tražio tabletu za želudac koju je i dobio. Popio ju je i vratio se na teren kako bi igrao četvrti set protiv 16 godina mlađeg protivnika.
Pogledajte kako je to izgledalo:
