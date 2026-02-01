EVO KOLIKO SU ZARADILI ĐOKOVIĆ I ALKARAZ: Cifre od kojih se vrti u glavi! Nikad veći nagradni fond na Australijan openu
Novak Đoković nije uspeo da se okiti 25. grend slem titulom pošto je poražen u finalu Australijan opena od Karlosa Alkaraza.
Alkaraz je savladao Đokovića posle tri sata i dva minuta sa 3:1 u setovima i tako stigao do sedmog grend slema.
Ipak, i Đoković ima razloga za zadovoljstvo. Zaradio je 500 poena, pošto je otišao korak dalje u odnosu na prošlu sezonu, pa će od ponedeljka biti treći na ATP listi.
Takođe, biće i "teži" u banci, pošto je za drugo mesto zaradio 2.150.000 dolara.
Alkraz će i u ovom slučaju biti zadovoljniji, jer je zacementirao prvo mesto sa 1.200 novih bodova u odnosu na prošlu sezonu, a takođe je bogatiji i za 4.150.000 dolara.
Australijan open je ove godine imao najveći nagradni fond u istoriji. Ukupno je obezbeđeno 111.5 miliona dolara za nagrade, što je 16 odsto više u odnosu na prošlu godinu.