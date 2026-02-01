Slušaj vest

Finalni okršaj između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza privukao je brojne slavne ličnosti iz sveta sporta, glume, biznisa...

Na tribinama Rod Lejver arene viđen je jedan od najbogatijih ludi sveta - čuveni Bil Gejts, koji je sedeo u loži sa svojom devojkom Polom Herd.

Finale muškog singla uživo su ispratili i legendarni teniski asovi Rafael Nadal i Marat Safin, a na tribinama je viđen i bivši vozač Formule 1 Mark Veber.

Bilo je tu i mnogo poznatih ličnosti iz sveta glume - Sajmon Bejker, Lijam Hemsvort i njegova verenica Gabrijela Bruks, zatim glumice Sara Snuk i Kloi Grejs Morec.

