Mnoge poznate ličnosti uživo su ispratile veliko finale ovogodišnjeg Australijan opena.
Tenis
JEDAN OD NAJBOGATIJIH NA PLANETI PRATIO OKRŠAJ ĐOKOVIĆA I ALKARAZA! Holivudske zvezde i slavni sportisti uživali u spektaklu - evo ko je sve gledao meč!
Slušaj vest
Finalni okršaj između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza privukao je brojne slavne ličnosti iz sveta sporta, glume, biznisa...
Na tribinama Rod Lejver arene viđen je jedan od najbogatijih ludi sveta - čuveni Bil Gejts, koji je sedeo u loži sa svojom devojkom Polom Herd.
Finale muškog singla uživo su ispratili i legendarni teniski asovi Rafael Nadal i Marat Safin, a na tribinama je viđen i bivši vozač Formule 1 Mark Veber.
Bilo je tu i mnogo poznatih ličnosti iz sveta glume - Sajmon Bejker, Lijam Hemsvort i njegova verenica Gabrijela Bruks, zatim glumice Sara Snuk i Kloi Grejs Morec.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši